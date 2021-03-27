4男釣魚機檔聚賭 3刀手伏擊

昨早6時許，有4名男子於灣仔駱克道240號益誠大廈一間非法釣魚機賭檔內遭伏擊，3名大漢持刀向4人揮刀狂斬，刀手逞兇後四散逃去。4名男事主（35至51歲）分別頭、手及腳受傷，逃至地下求救。警方事後到場了解，賭檔無人應門，破門內進後見賭檔已人去樓空。警方指事件疑涉感情糾紛，案件列作傷人，港島總區重案組接手跟進，正追查3名刀手下落。

另外，另早7時許， 一名男子於尖沙嘴柯士甸路近漆咸道南登上一輛的士，起步不久，一輛黑色凌志私家車駛至截停的士，車上3名大漢下車，分別持刀、槌及斧頭向的士狂扑，打爆的士擋風玻璃及車窗，再襲擊車上司機及該名乘客，兇徒逞兇後登回凌志私家車逃去無蹤。

兇徒截停的士 扑傷斬傷司機乘客

60歲姓馮的士司機傷勢較重，頭部被鐵槌打傷致血流披面，23歲姓馮男乘客則左手及右腳被斬傷輕傷，二人清醒送院治理。

涉事的士內滿佈玻璃碎片及血迹。據了解，男乘客有黑幫背景。案件列作傷人，交由油尖警區反三合會行動組第3隊跟進，暫未有人被捕，警方正追緝約3名年約30歲、身高約1.7米、案發時身穿深色上衣及褲的男子。