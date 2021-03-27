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新巴城巴清明起加價 拜山線加幅最高

【明報專訊】新巴及城巴本月中獲行政會議批准分階段加價12％，新巴及城巴昨宣布，首階段的新票價將於下月4日凌晨2時30分起生效。下月4日為清明節正日，本報發現，多條拜山巴士線的票價加幅最高，由9.21%至9.76%不等，包括途經華人基督教薄扶林道墳場的347號線，及前往柴灣墳場/歌連臣角的388和389號線，另有不少路線的票價加幅超過8.5%。

筲箕灣往哥連臣角389線加9.76%

經薄扶林道墳場347線加9.52%

新巴及城巴本月中獲行政會議批准平均票價加12%，並分兩階段實施，首階段於下月4日先加價8.5%，明年1月2日再加3.2%，城巴北大嶼山及機場路線的票價則維持不變。

根據新車費表，新巴及城巴獨營路線加幅最高的為於清明及重陽期間來往筲箕灣和哥連臣角、方便市民掃墓的389號線，票價由8.2元增至9元，加幅9.76%；另一條同樣為拜山特別線347號，來往香港仔及金鐘，途經華人基督教薄扶林道墳場，票價由8.4元增至9.2元，加幅9.52%。

此外，不少中環上班路線票價加幅亦逾9%，如來往大坑勵德邨及中環荷李活道的26號線，票價由5.3元增至5.8元，加幅為9.43%；來往渣甸山及中環碼頭的11號線，票價由6.6元增至7.2元，加幅為9.09%。部分假日路線票價加幅亦不少，如來往北角碼頭及赤柱市集的65號線，票價由9.4元增至10.3元，加幅為9.57%，加幅是所有路線中第二高。

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