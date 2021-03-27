圍理大 急救員檢海綿彈懷對講機守行為兩年

控方撤回無牌管有彈藥罪

辯方求情時指出，被告李浚樂（21歲）去年已考獲急救資格。控辯雙方同意案情指，當日早上油尖旺區發生與反修例示威有關的大規模暴動，警方派員到場驅散時，警員拘捕身穿反光背心、戴上頭盔的被告，並在他身上搜出對講機、寫有「St.John」字眼的繃帶、冷敷貼及生理鹽水等多種急救用品。他被帶返警署後，警員從袋中搜出一粒40mm的海綿彈。

被告警誡下稱，當日被截停前正照顧從新聞得知受傷的示威者，當時左腳感到痛楚故停下，又稱是出於好奇將海綿子彈放進袋，否認有意圖使用。

另外，同日大批市民在理大外圍聲援校內人，事後警方在鄰近理大的科學館廣場外拘捕135人，其中10人包括一名地政總署測量員昨在九龍城裁法院提堂，同被控一項非法集結罪名，暫毋須答辯，押後至5月7日再訊，以待控方準備轉介至區域法院的文件。他們全准以5000元保釋外出，其間不得離港，交出所有旅遊證件及BNO，須每星期到警署報到一次及守宵禁令等。

10名被告年齡介乎20至52歲，依次為報稱社工的鄧耀雄、廚師鄭肇其、地政總署測量員施雄國、文員鄭瑞琪、學生陳正雯、無業蔡蒨盈、文員程曉君、項目幹事鍾靜純、活動幹事江麗華、無業劉頌祈。

【案件編號：KCCC3333/20、934/21】

（反修例風暴）