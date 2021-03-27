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七一闖立會案 王宗堯10人擬不認罪 7案合併 2023年審

【明報專訊】示威者前年7．1衝擊立法會大樓，一度佔領會議廳。藝人王宗堯、涉民主派「35+」初選案被收押的被告劉頴匡、鄒家成及其他11人，先後被控暴動及「進入或逗留在會議廳範圍」等罪，昨在西九龍法院分7案再提訊。控方申請將所有案件合併為一案，獲法官批准。其中10名被告表明打算不認罪，案件定於2023年5月29日開審，預計審期44日；其餘4名被告則在今年6月24日再訊，屆時會透露認罪意向。

14名被告分別為城大編委記者黃家豪、學生羅樂生、運輸工人何俊諺、「佔旺女村長」畢慧芬、港大學生會前會長孫曉嵐、「佔旺畫家」潘浩超、網媒記者馬啟聰、藝人王宗堯、地盤工人沈鏡樂、劉頴匡、吳智勇、范俊文、鄒家成及林錦均。

劉頴匡撤銷擔保

4名被告包括劉頴匡、范俊文、鄒家成及林錦均因正申請法援，未有答辯意向，4人將於6月24日再訊。擬不認罪的10名被告，則定於2023年4月28日審前覆核，一個月後正式開審。劉頴匡及鄒家成原本在該案獲准保釋，劉昨申請撤銷擔保；而鄒則希望維持該案的擔保，庭上透露他將會向高院申請保釋。除劉頴匡、鄒家成、潘浩超及畢慧芬因其他案件續須還押，其餘被告准以原有條件保釋。

現正還押的劉頴匡及鄒家成出庭時向旁聽席揮手，兩人在等待開庭時不時互相交談，言談甚歡。散庭後，劉頴匡高叫「頂住呀，唔好放棄香港！」旁聽席有人回應：「我愛你呀手足！」

【案件編號：DCCC606-610、1069/20、259/21】

（反修例風暴）

相關字詞﹕暴動罪 區域法院 鄒家成 劉穎匡 王宗堯 7月1日 立法會衝擊 反修例運動

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