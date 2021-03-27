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二代美國隊長申英文審訊 控方反對不果 控方：辯方策略 法官：被告有選擇權利

【明報專訊】有「第二代美國隊長」稱號的示威常客馬俊文，去年8月至11月涉在商場和警署外高呼「光時」和港獨口號被捕，其後被控《港區國安法》「煽動他人分裂國家」罪；案件昨在區域法院提訊。控方以辯方用審訊語言「策略性手段」為由，反對案件用英文審訊。法官指出，被告有權選擇法律代表，下令案件以英文審訊，並定於9月28日開審，審期共5天。

報稱無業的被告馬俊文（30歲）昨由大律師公會主席、資深大律師夏博義（Paul Harris）代表，控方則由律政司高級檢控官張卓勤代表，昨日聆訊由國安指定法官、區院法官陳廣池審理。

稱文件案情中文撰寫 憂傳譯扭曲

對於辯方要求以英文審訊，控方反對，並表示控方大部分文件及案情均以中文撰寫，部分賴以指控被告的字句，擔心或會因文件翻譯或傳譯員問題而遭「扭曲」原義，認為辯方以審訊語言為「策略性手段」。控方又表示若法庭不安排中文審訊，要求案件可由中英雙語法官審理，以便處理翻譯問題。

稱自己雙語法官 續由陳官審理

不過陳官認為，就算辯方要求英文審訊是策略，被告仍有選擇法律代表的權利，亦可隨時改變主意；並認為法庭傳譯員水平並不低，現時很多高等法院的英文審訊亦是透過傳譯員為陪審團翻譯，因此不接納控方申請，但同意案件由雙語法官審理。陳官隨後表示，由於「選擇不多」，自己亦是雙語法官，故本案會由他自己審理。

另外辯方表示，不會爭議任何控方案情，只會在國安法的詮釋及言論自由兩方面作法律爭拗。控方則透露將會傳召28名警員證人，屆時會播放總共17小時的網上及警方片段。陳官聞言質疑是否需要播放所有影片，提議控方只播放數段，及呈交影片大綱和謄本。

【案件編號：DCCC122/21】

明報記者

（港區國安法）

相關字詞﹕法官陳廣池 區域法院 第二代美國隊長 煽動他人分裂國家罪 港區國安法

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