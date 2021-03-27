農業園工程暫停 環團促交農地復修方案

政府選址古洞南約80公頃農地建立農業園，由漁護署管理，按土拓署資料，第一期工程去年10月2日展開。長春社早前發現，承建商在有用作復耕的農地堆上逾1.2米高石料，亦有農地被鋪上瀝青，多條臨時工程車路走線穿過用作復耕的農地，且在沒鋪石農地發現車痕。

晤環團後叫停 土拓署：為有更多時間商討

土拓署昨回覆，為配合收地及維持工程進度，承建商早前在農業園一期工程範圍設定臨時通道及儲存物料的地方，而按原定計劃，下周會接收將來作永久道路及非農耕的土地，供工地內主要通道及儲存物料之用。署方稱周四與漁護署和環保團體會面，為可有更多時間與環團商討及跟進提出意見，工程已暫時停止。

漁護署回覆，考慮到地形因素及在最少農地受影響的條件下，承建商只能於已收回的政府土地鋪設臨時道路，因農業園土質鬆軟，承建商需在農地鋪石料作臨時車路，待工程完結後，在土拓署監督及漁護署協助下，承建商將清除有關碎石建材，並初步翻土及曬田，以及根據慣常土壤改良方法，於泥土加入堆肥及種植根系能達至底土層的綠肥，以改良土壤作復耕。

學者：工程規劃不理想 農地回復需3年

長春社公共事務經理吳希文稱，暫停工程屬「止血」，免進一步破壞農地，致2023年完工時亦難完成修復，令獲批農地的農友「執手尾」，吳促政府提供詳細農地修復方案、短中長期工程工序等資料。浸大生物系主任黃煥忠稱，有關工程規劃不太理想，令部分農地需作臨時走道，而農地被工程車輾過、石粒堆壓後，需約3年才可回復原有質量，瀝青亦可能污染土壤。