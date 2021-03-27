拒加「藍媒」訪問 《鏗鏘集》下周再審 港台「鏗鏘」兩節目改他組製作

管理層一度斥違令 監製或被究責

綜合港台人士消息表示，原定4月5日播放的一集《鏗鏘集》內容關於「傳媒空間」，已訪問前有線新聞記者及眾新聞、Hong Kong Free Press等記者，探討以讀者捐款支撐媒體運作的經營模式，惟港台管理層看過故事大綱後，認為內容「不持平」，要求加入「藍媒」以「平衡」，但製作團隊稱技術上不可行，管理層一度指斥監製李賢哲違抗命令，但無表明要抽起該集節目。據悉，管理層及廣播處長下周四將觀看該集，決定能否如期播放，屆時若認為內容「不持平」，或向李賢哲追究，包括考慮將其調職。

據了解，該集《鏗鏘集》仍在後期製作，而管理層另已安排「文教及康體組」製作一集《鏗鏘集》作後備。有港台中人表示，《鏗鏘集》一向由「公共事務組」製作，現突然改由其他組負責並不正常，「像叫體育組做港聞」。

消息：高層批蘇玉華「表現有問題」

上周《鏗鏘說》由藝人蘇玉華訪問導演杜琪峯，討論香港電影，該集在youtube已獲91萬次點擊收看，本周初傳出管理層要求更換主持蘇玉華。蘇周四於社交媒體表示由始至終只答應《鏗鏘說》做兩集主持。惟港台消息人士表示，製作組本邀約蘇主持約「2至3集」，視乎嘉賓而定，但有高層批評蘇「主持表現有問題」，其後蘇被傳媒追問下理解為「只做兩集」故發出該聲明。據了解，管理層已吩咐綜合節目組負責4月2日播放的《鏗鏘說》，現未知有關安排是暫時安排抑或長遠改動。

對於《鏗鏘集》會否如期播放、《鏗鏘集》和《鏗鏘說》是否轉交其他部門處理，港台回覆表示，為加強編輯管理，廣播處長及港台高層管理人員已引入新機制，讓編輯流程更暢順，切實履行編輯責任，以保障節目符合《約章》及《守則》要求。而有關編輯的討論和處理以及人力資源的調配屬港台內部事務，港台不作公開評論。