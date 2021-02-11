眾籌助「手足」 女子涉挪款買名牌被捕藉「自由之書」募450萬 警未言「個人消費」佔款

25歲被捕女子姓吳，據悉為「香港自由之書」成員，亦為涉案個人戶口其中一名認可簽署人。警方檢獲一部手提電話、一批銀行文件及約4萬元現金，並凍結涉事銀行及證券戶口約27萬元，相信與案有關。被捕者正被扣留調查，據了解她為康文署職員。康文署對事件「暫時無回應」。

正通緝兩已離港「主腦」

毒品調查科財富調查組高級偵緝督察勞逸雋表示，一個集團涉嫌於2019年8月至2010年12月期間透過社交網站發起眾籌，聲稱幫助被捕者生活和醫療開支，當中兩個本地公司銀行戶口接收共208萬元款項，部分被轉至一個本地個人銀行戶口，該個人戶口另接收約250萬元來歷不明資金。警方其後追查發現，部分資金被挪用作個人用途，購買名牌手袋、電子產品及投資證券，部分再被轉帳到同一名戶口持有人的海外銀行戶口，「資金用途明顯與在社交平台宣稱的眾籌目的大不相同」。勞逸雋表示，處理以欺詐罪取得的犯罪得益即為洗黑錢。被問及有多少錢被用作個人用途，以及購買了多少相關產品及證券，勞逸雋稱仍在調查，但有發現相關網上及信用卡消費紀錄。

警方發現尚有兩名主腦，包括一名20歲男子，為涉案公司董事及其戶口持有人；另一名29歲男子，為該個人戶口持有人。勞說，警方發現他們雖在網上聲稱仍在香港，並以不同藉口籌款，但調查顯示二人去年8月已離港，警方正通緝二人。據悉兩人已赴美國。

自由之書：海外義工被人申手令入屋

香港自由之書昨午在facebook發文，稱有「海外義工屋企被人用洗黑錢名義，申搜查令入屋」，又說大新銀行戶口暫停使用直至另行通知，其後未再更新。香港自由之書月初發文稱，「好多手足都好唔掂」，呼籲大家資助，並附有大新戶口資料，指「大家行動未？」該專頁年初發文稱，有人被國安處人員拘捕後被吐口水、襲擊及不人道對待，遭警方點名譴責「揑造事實」。