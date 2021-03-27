曾稱女童「臭×」見後憎前 繼母：沒恨意 兄妹曾說要回嫲嫲家 死者想瞓麥當勞

稱女童嘴淌血因乾燥裂唇

案中事主為女童Z及其兄長X，兩童的生父及繼母被控謀殺，繼外婆被控4項殘暴對待兒童罪。控方昨引述微信對話稱，生父曾建議繼母向Z「掌嘴」，繼母反映Z嘴部淌血。繼母昨稱當時不應責打Z，「但佢係嘴唇乾燥裂開，唔係我打到流血」。繼母的親生女Y早前供稱，繼母涉以拖鞋打Z嘴巴，令拖鞋沾血。在控方盤問下，繼母承認用拖鞋向Z掌嘴，強調Z自行搣走唇部皮膚，才令拖鞋染血。

手機信息：同佢哋出街影衰晒

稱學歷低慣爆粗 不向小孩說

繼母又稱，其夫責打孩子時，她通常不會參與，只曾以表情示意阻止丈夫繼續打X，「男人打始終大力啲，我會叫D1（首被告）唔好咁」。

庭上披露多則手機信息，中三畢業的繼母曾以「條臭×」和「睇見佢後面就憎佢前面」談及Z，又稱「同佢哋（Z和X）出街影衰晒」。控方指繼母以下流用語形容兩兄妹，她辯稱自己學歷不高，習慣以粗話表達情緒，但從不在小孩面前罵粗話。她承認不會以粗俗字眼形容親生女Y，因Y性格乖巧。

稱疼愛兄妹 「新年新衫準備好」

控方質疑繼母對兩兄妹懷有恨意，她自稱疼愛兩兄妹，「我連新年新衫新褲都準備好，連阿妹（Z）2018年9月升小學啲嘢，我都準備好晒」。

控方稱繼母有一段時間不准兩兄妹出門，又沒帶他們求醫，對他們的傷勢毫不關心，行為相當自私；繼母回應：「我哋係自私，係做錯咗，但唔係無關心佢哋傷勢，只係唔帶佢睇醫生嘅前提下，盡量做咗我哋幫到手嘅嘢。」

兄妹說想搬走 認為旨在威脅

控方指兩兄妹搬入繼外婆一家後、即本案發生時，曾表示想搬回嫲嫲的舊居。繼母承認兩兄妹有此想法，但認為他們旨在威脅她。她又透露，曾問兩兄妹為何跟隨自己回家，「佢哋話返嚟做功課，咁做完功課之後呢？阿哥（X）同我講想返阿嫲度，阿妹（Z）就話要去公園玩，夜晚上去麥當勞瞓」。

繼母又稱，其母親（第三被告）會以手打Z的掌心。聆訊下周一（29日）續。

【案件編號：HCCC28/20】