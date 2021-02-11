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三跑工頭涉收工人回佣 廉署拘8人每人每日最多400元 工會：疫下工作減 回佣風氣復熾

【明報專訊】機場三跑工程近日被揭發有分判商「工頭」向建築工人收受非法回佣，廉政公署昨日證實，早前接獲貪污投訴，經調查後發現有三跑項目分判商「工頭」，涉嫌直接或透過中間人向建築工人索取及收受非法回佣，涉款由每日100元至400多元不等。廉署在3月中拘捕8名分判商工頭，調查仍在進行。有工會相信近年工程量減少令工作機會減，以及疫情下有工人為保生計，令收回佣風氣近年轉熾。

機管局稱工程沒受影響

機管局發言人回應指，由於廉署正調查，不便評論個案；有關工程項目沒有受影響。機管局表示，所有承辦商的條文均規定，承辦商必須採取一切必要措施，確保承辦商及其員工、代理、顧問和分判商在任何情况下都必須遵守《防止賄賂條例》。

涉木工紮鐵吊運散工

廉署昨發聲明稱，早前接獲貪污投訴，經調查後發現有香港國際機場第三跑道項目分判商「工頭」，涉嫌直接或透過中間人向建築工人索取及收受非法回佣，涉款由每日100元至400多元不等，涉及工種包括木工、紮鐵工、吊運裝配工及散工。廉署於3月中執法，先後拘捕8名分判商工頭，行動中亦會見多名相關建築工人及搜查多個地點。

職工盟建築地盤職工總會總幹事王宇來表示，早前略有聽聞三跑地盤有判頭收回佣，他在社交群組見到有工友稱回佣逐日計，誇張的甚至每日收500元。他說有些判頭明知犯法仍收回佣，除貪圖利益，也是因近年工程量減少，令工人工作機會少了，故收回佣風氣近年復熾。他認為地盤工作以多層分判、較少公開招聘是弊病。

香港建造業移動機械及維修從業人員工會副主席蘇四清表示，以往行內較多人收受回佣，現時雖有但屬少數。他強調工會一定不准收回佣，「如果要收回佣，畀我就即刻唔做」。被問疫情下會否有工人為保生計而願意交佣金，他認同可能會出現這情况，「為咗份工，畀多少少回佣，做住先」。他認為今次廉署拘捕8人，業界會有所警惕，「都要有啲懲罰，如果唔係唔知驚」。

廉署呼籲建造業求職者，如被要求支付非法回佣以獲聘用，切勿啞忍，應立即向廉署舉報。廉署強調，「行規」並非貪污賄賂的藉口，不論涉及金額多寡，行賄受賄同屬違法，籲業界切勿以身試法。廉署稱會密切留意，繼續採取適當執法行動，並加強宣傳教育。

相關字詞﹕貪污 非法回佣 廉政公署

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