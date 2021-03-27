14區議員還押或DQ 有議會修例擴請假理由

本報向懲教署查詢，若區議員有意出席區議會會議，懲教署可否安排，回覆稱在囚者可提外出許可申請，署方會按理據、背景、保安等因素審慎考慮每宗申請。

18區區議會對區議員缺席理由各有不同規定，舉例而言，本案被告王百羽、伍健偉均為元朗區議員，該區《會議常規》明言，區議會只會同意議員因身體不適，或代表所屬區議會出席會議、活動的缺席申請。而被指有份策劃初選的前民主動力副召集人鍾錦麟，本身為西貢區議會主席，該區接納的缺席原因除上述兩項，亦包括「懷孕/分娩/侍產」，或其他區議會認為合理原因，區議會可在會議開始時決定是否同意該議員缺席。

過往區議會亦曾出現類似事件，以觀塘區議會為例，《會議常規》亦列明，僅同意因身體不適或代表區議會出席會議、活動為由請假；現任主席蔡澤鴻憶述，已逝世的前觀塘區議員何偉途當年因須於內地服刑，兩度缺席大會會議，其後以「不可抗力」為由請假，最終獲區議會逾半議員接納，無被DQ（撤銷資格）。

建制斥包庇 荃灣主席：對得住天地良心

荃灣區議會近日因修改《會議常規》受批評，當區區議員陳劍琴早前以現時申請理由欠缺家庭友善、公民責任為由動議修改，除身體不適及出席活動兩項原因外，加上（1）懷孕、分娩等理由；（2）履行法例要求的公民責任（出席法庭聆訊、出庭作證等）；以及其他區議會認為合理的理由。修訂通過後，建制派組織「議會監察」質疑「包庇」還押的岑敖暉、譚凱邦，令他們可「合法射波」、「坐監照出糧」。

荃灣區議會主席陳琬琛表示，區議會秘書處要諮詢律政司意見，才最終確認修訂是否生效。他承認議會此時修改規定會受質疑，強調做事「對得住天地良心」，並稱譚凱邦、岑敖暉議辦有繼續運作服務街坊。陳琬琛並表示，會上亦已通過岑、譚兩人的請假申請。

（搜捕之後˙一）