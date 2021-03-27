港聞

港聞二

14區議員還押或DQ 有議會修例擴請假理由

【明報專訊】民主派47人被控違反《港區國安法》，當中36名仍還押，不計早前辭職的新民主同盟范國威，仍有14人為區議員。根據《區議會條例》，若區議員連續4個月、或連續3次在未獲區議會同意下缺席大會會議，便會喪失資格。有區議會早前通過修訂，容許以「其他合理理由」，接受還押者請假。建制派批評民主派「包庇」被捕者。

本報向懲教署查詢，若區議員有意出席區議會會議，懲教署可否安排，回覆稱在囚者可提外出許可申請，署方會按理據、背景、保安等因素審慎考慮每宗申請。

18區區議會對區議員缺席理由各有不同規定，舉例而言，本案被告王百羽、伍健偉均為元朗區議員，該區《會議常規》明言，區議會只會同意議員因身體不適，或代表所屬區議會出席會議、活動的缺席申請。而被指有份策劃初選的前民主動力副召集人鍾錦麟，本身為西貢區議會主席，該區接納的缺席原因除上述兩項，亦包括「懷孕/分娩/侍產」，或其他區議會認為合理原因，區議會可在會議開始時決定是否同意該議員缺席。

過往區議會亦曾出現類似事件，以觀塘區議會為例，《會議常規》亦列明，僅同意因身體不適或代表區議會出席會議、活動為由請假；現任主席蔡澤鴻憶述，已逝世的前觀塘區議員何偉途當年因須於內地服刑，兩度缺席大會會議，其後以「不可抗力」為由請假，最終獲區議會逾半議員接納，無被DQ（撤銷資格）。

建制斥包庇 荃灣主席：對得住天地良心

荃灣區議會近日因修改《會議常規》受批評，當區區議員陳劍琴早前以現時申請理由欠缺家庭友善、公民責任為由動議修改，除身體不適及出席活動兩項原因外，加上（1）懷孕、分娩等理由；（2）履行法例要求的公民責任（出席法庭聆訊、出庭作證等）；以及其他區議會認為合理的理由。修訂通過後，建制派組織「議會監察」質疑「包庇」還押的岑敖暉、譚凱邦，令他們可「合法射波」、「坐監照出糧」。

荃灣區議會主席陳琬琛表示，區議會秘書處要諮詢律政司意見，才最終確認修訂是否生效。他承認議會此時修改規定會受質疑，強調做事「對得住天地良心」，並稱譚凱邦、岑敖暉議辦有繼續運作服務街坊。陳琬琛並表示，會上亦已通過岑、譚兩人的請假申請。

（搜捕之後˙一）

上 / 下一篇新聞

曾國衞：資審委會按正負面清單判斷 委員受防賄例規管 譚耀宗：應跟選委會每5年換人
曾國衞：資審委會按正負面清單判斷 委員受防賄例規管 譚耀宗：應跟選委會每5年換人
陳智思料資審會向國安公署索資訊
陳智思料資審會向國安公署索資訊
觀塘橋墩剷漆翻新 曾灶財墨寶重現
觀塘橋墩剷漆翻新 曾灶財墨寶重現
辭工奔波未敢崩 只盼牆裏人安心 「相比丈夫被囚只九牛一毛」 尹兆堅妻：多少年都等
辭工奔波未敢崩 只盼牆裏人安心 「相比丈夫被囚只九牛一毛」 尹兆堅妻：多少年都等
立會「豬肉佬」回家變廚房佬
立會「豬肉佬」回家變廚房佬
撲物資協助家屬探監 零食店月耗13萬
撲物資協助家屬探監 零食店月耗13萬
三跑工頭涉收工人回佣 廉署拘8人每人每日最多400元 工會：疫下工作減 回佣風氣復熾
三跑工頭涉收工人回佣 廉署拘8人每人每日最多400元 工會：疫下工作減 回佣風氣復熾
曾稱女童「臭×」見後憎前 繼母：沒恨意 兄妹曾說要回嫲嫲家 死者想瞓麥當勞
曾稱女童「臭×」見後憎前 繼母：沒恨意 兄妹曾說要回嫲嫲家 死者想瞓麥當勞
M+網頁裸露相模糊化 艾未未作品不變
M+網頁裸露相模糊化 艾未未作品不變
眾籌助「手足」 女子涉挪款買名牌被捕藉「自由之書」募450萬 警未言「個人消費」佔款
眾籌助「手足」 女子涉挪款買名牌被捕藉「自由之書」募450萬 警未言「個人消費」佔款
拒加「藍媒」訪問 《鏗鏘集》下周再審 港台「鏗鏘」兩節目改他組製作
拒加「藍媒」訪問 《鏗鏘集》下周再審 港台「鏗鏘」兩節目改他組製作
農業園工程暫停 環團促交農地復修方案
農業園工程暫停 環團促交農地復修方案
英國澳洲：繼續認可BNO
英國澳洲：繼續認可BNO
警荃灣截查少年 揭黑幫租酒店利誘製毒
警荃灣截查少年 揭黑幫租酒店利誘製毒
二代美國隊長申英文審訊 控方反對不果 控方：辯方策略 法官：被告有選擇權利
二代美國隊長申英文審訊 控方反對不果 控方：辯方策略 法官：被告有選擇權利
唐英傑案無陪審團 控方未申閉門審
唐英傑案無陪審團 控方未申閉門審
七一闖立會案 王宗堯10人擬不認罪 7案合併 2023年審
七一闖立會案 王宗堯10人擬不認罪 7案合併 2023年審
圍理大 急救員檢海綿彈懷對講機守行為兩年
圍理大 急救員檢海綿彈懷對講機守行為兩年
新巴城巴清明起加價 拜山線加幅最高
新巴城巴清明起加價 拜山線加幅最高
4男釣魚機檔聚賭 3刀手伏擊
4男釣魚機檔聚賭 3刀手伏擊
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】葉劉罰Burberry：停用頸巾 讚美觀又保暖 網民嘲天熱先唔用
【Emily】葉劉罰Burberry：停用頸巾 讚美觀又保暖 網民嘲天熱先唔用
【Emily】學生提議訪警總 珠海新傳系同PPRB交流
【Emily】學生提議訪警總 珠海新傳系同PPRB交流
【Emily】林淑菁仍滯英 新同盟話度緊計仔
【Emily】林淑菁仍滯英 新同盟話度緊計仔
【Emily】商經局副秘沈鳳君升旅遊事務專員
【Emily】商經局副秘沈鳳君升旅遊事務專員