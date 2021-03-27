撲物資協助家屬探監 零食店月耗13萬

47名民主派人士因初選案還押後，家屬即獲物資包贈予牆內各人，背後是「石牆花」跟「星火同盟」等奔波尋找。案件大增下，囚友物資需求亦大幅上升，零食網店Jimmy Jungle目前與「石牆花」合作，為在囚抗爭者提供零食等物資，店主阿熙向本報稱，以往每月購買物資費用約4萬元，2月開支則高達13萬元。他說，這起碼讓家屬毋須奔波、安慰他們部分傷痛，當下時勢，唯有在自己崗位盡力幫忙。

邵家臻：家屬硬骨頭 傷心速變沉着

為家屬提供物資，邵家臻形容為「借物傳情」，囚友少吃點魷魚絲、沒有牙膏刷牙，「死不了」，那卻是家屬能為牆內的人所做的一件小事。他形容「政治犯」的家屬總有點「硬骨頭」，首晚各人像吸滿水的海綿，輕輕一碰就擠出眼淚，不久後卻沉着應對，處理探監、物資安排，分享哪裏購買內褲、如何坐車探監最快，也說要寫信投放至懲教署的「意見箱」提出訴求，哪管意見可能直入碎紙機。

邵家臻慨嘆，當年郭家麒、毛孟靜、譚文豪到獄中探望他，今時今日卻輪到他探望各人，「常說人生某階段婚禮見、某階段喪禮見，原來港人多了個階段：監房見」；甚至訪問當日，背負多宗案件的立法會前議員何秀蘭，也到石牆花為自己執拾物資包。

議辦滿物資 區議員：多人冀助運動付出者

元朗區議員巫啟航與另一抗爭者支援組織「星火同盟」合作，提供物資予本案10多名被告家。他憶述，街坊踴躍購買物資，甚至「一箱箱」訂來洗髮露，高峰期其辦事處堆滿物資。他認為這反映當下政治環境，即使很多話不能講、不能做，市民仍冀協助為運動付出的人。

懲教署物資難尋，各區懲教所或收押所亦被指準則不一。邵家臻憶述，員工曾帶同5包M&M朱古力往赤柱監獄予囚友，當中一包為37克（不合資格）、4包為40克（合資格），惟懲教署稱須以5包為單位、全部退還，其他院所卻無此限制。阿熙憶述，曾送合資格牙膏往壁屋監獄遭拒，一星期後同一支牙膏卻又獲接納。

懲教署稱，署方有既定機制，不時檢視認可交來物品，因應供應情况適當調整。

（搜捕之後˙一）