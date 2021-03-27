立會「豬肉佬」回家變廚房佬

大學時相識 彌敦道跪單膝求婚

尹太與尹兆堅是大學同學，她憶述當年籌組學生會內閣，自己是「較核心」的成員，當時尹兆堅希望加入，尹太卻不知怎的拒絕了他。她說，尹兆堅至今仍不時會提起，笑她當年「好衰，踢他走」。他後來成為其他委員會的成員，彼此多了交流，慢慢發現他為人風趣，「可能佢串……串串貢的，（聚會）有他就會好好笑」。她又笑言當年尹兆堅「瘦到可憐」，與現在截然不同。

尹太形容，尹兆堅從不是浪漫的人，但求婚過程相當「誇張」，當天是她的生日，尹太站於人來人往的彌敦道，一望背後、即現時莊士倫敦廣場位置的一張巨型熒光幕，赫然出現他的表白字句，尹兆堅其後連同一束鮮花，於大街上單膝下跪求婚，連路人亦不禁嘆「你好有勇氣啊」。

早年自製掛飾 妻至今不願洗

尹太說，尹兆堅平日給人形象是「硬繃繃、好MAN」的人，但若認識他為人就知道他鐵漢柔情。她拾起一件發黃、外形是一件T恤的小掛飾，T恤正面寫有愛的字句，背面亦寫上「永遠掛住妳」。尹太說那是20多年前拍拖之時獲贈的小禮物，她已忘了當年為何會送她這個飾物，但她一直珍而重之，即便發黃亦不敢清洗，生怕丈夫的親筆字句會洗去。夫妻相處縱有波折，但尹兆堅是顧家的人。他曾於心意卡說，因為與太太一起，令他由「硬豬包」轉化成「菠蘿油」。

尹太又笑言，尹兆堅是一個「入得廚房，出得廳堂」的大男人。尹太說丈夫一放工，總會想「撲回來」，問家人要吃什麼，並會親自下廚，而兒子比較偏食，只要兒子肯吃的食物，不管多貴的材料他也會買回來煮，「可能一餐只是做給弟弟，都要用最好的燒肉、最好的和牛」；又會花不少心思，把餸菜裝飾成各種模樣給兒子吃，每次只懂問子女「煮得好吃嗎？」丈夫遷就子女，很少挑選自己喜愛食物。

（搜捕之後˙一）