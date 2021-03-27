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辭工奔波未敢崩 只盼牆裏人安心 「相比丈夫被囚只九牛一毛」 尹兆堅妻：多少年都等

【明報專訊】47名民主派人士因「35+初選」被控告，其中36人還押一個月。牢內的人獲釋無期，牢外的人為其奔馳。尹兆堅被囚的一個月內，太太毅然辭工身兼父職，既要為子女打點，也要助尹兆堅處理公務。她形容這個月來「很忙」，縱然訪問期間多次落淚，但她稱自己從未感崩潰，「只要他（尹兆堅）安心，就算可能未來有什麼困難，我覺得都不重要，最重要是他想我怎樣，我就會為他盡力」。

明報記者 蕭愷情 邱榕瀅

上月28日，47人被落案控告「串謀顛覆國家政權」，翌日提堂，聆訊馬拉松式歷時4日，至今11人獲准保釋，36人在牆內囚禁。日前尹兆堅向高等法院申請保釋，再次被拒。如日後尹仍不獲保釋，審訊前與家人牢外相聚無期。

早料從政有風險 未料「重罪」難保釋

經過一個月的折騰、失望，尹太平靜下來，願道出艱難時期的體會。尹太說，上月底尹被知會要提早報到，本以為提供資料後便可離去，怎料不准保釋，自己相當錯愕。每次保釋申請被拒，都是尹兆堅情緒低落的時刻，她認為丈夫磊落做人，只因希望獲民意授權才參加初選，卻面臨數以年計的囚禁。

從尹兆堅決定從政起，兩夫婦已知有一定風險，只是沒想過會招至如此「重」的罪名，但尹太從未後悔讓他從政，「他想從政、想怎樣，都會支持……從來沒後悔」。尹太說，丈夫總愛幫助所有人，「能力做得到的都會幫」，也不會斤斤計較，說別人既然前來求助，定必有其苦衷。說起當年交往，天冷時丈夫路過遇見一名露宿者，也會特意折返「塞上」數百元及一點物資，「他的心會很忐忑……如果他一走了之」。

每當落淚 子安慰「爸爸想我們堅強」

自尹兆堅還押那天起，尹太亦身兼父職。原本擔任社工的她，月初決定辭職照顧家庭。她說，夫婦一直沒對子女隱瞞什麼，兒子及女兒亦一直掌握案件事態發展。不過，家人至今仍不習慣「沒了他的聲音、沒了他的身影」，每每傷心哭泣之際，兒子反會安慰她，「不要哭，爸爸想我們堅強」。尹太不希望丈夫、子女擔心，而子女亦向爸爸承諾會分擔家務、努力讀書，「除了他們引爸爸為榮之外，都希望（他們）日後的一切，都令爸爸引以為榮」。

尹太會輪流與兒子及女兒探望他，而尹兆堅最掛心的，就是子女前途。她形容，每次探訪的15分鐘內，13、14分鐘總在打點一切，特別是子女的將來。尹太說，阿尹只有「卑微的願望」，就是至少親眼目睹子女每個成長的重要階段，對於或未能陪伴兒子升高中、女兒升大學，尹滿懷內疚。尹兆堅曾對女兒說，倘想念爸爸，就看着左手，就如爸爸相伴在旁。尹太不知丈夫為何如此比喻，但說到此刻，她已忍不住失聲落淚。她說女兒亦曾問道，弟弟現年12歲，正值發育期，「弟弟將來變聲、高大了，爸爸會不會覺得好奇怪？」

夫最憂子女 「卑微願望」見證成長

尹太目前每日行程總塞得滿滿，形容幸好自己「很忙」，不斷要打理丈夫的事務，沒時間想「無謂事情」。為讓丈夫安心，尹太每次探訪完，總會立馬跟進丈夫囑咐的事務，「各方面立刻要做」，即使是吃飯等候上菜的時間，亦不忘處理丈夫的事，尤其是丈夫希望通過她向市民轉述的事情，或是傳給同事的事。而不喜歡執筆的尹太，現在也要親自為尹於網上撰文。她說，不希望自己太情緒化，因為相比尹於牢中被囚的苦，「完全是九牛一毛」。

尹太不敢想像尹或要囚多年，但如尹獲釋，她說沒別的事想做，只想一家四口，好好擁抱一起，「多少年都等，一定會等他」。

（搜捕之後˙一）

相關字詞﹕35+大搜捕 尹兆堅

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