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觀塘橋墩剷漆翻新 曾灶財墨寶重現

【明報專訊】已故「九龍皇帝」曾灶財的筆迹曾遍佈港九新界的大街小巷，他2007年「駕崩」後，街上的墨寶買少見少。近日觀塘麗港公園對開橋墩因做油漆翻新工程，意外令曾灶財墨寶「重見天日」。路政署指已即時停工，惟康文署視察後認為在該處加設保護裝置將加速濕度上升，導致蟲和霉菌生長，會造成進一步破壞，已拍照記錄，未有交代保護方案。

近日有人在觀塘麗港城公園對開觀塘繞道橋墩上發現曾灶財墨寶，本報周三（24日）到場了解時，見該橋墩一部分被黑色膠袋覆蓋。本港現存的曾灶財墨寶僅尖沙嘴天星碼頭石柱及觀塘道近坪石邨燈柱上兩處有政府安裝的膠罩保護。中環纜車里花園道橋底橋墩的曾灶財墨寶前年曝光後，至今未見保護措施。

劉健威：廉價墨溝水強黏

神出鬼沒顯調皮

曾灶財生前好友、藝評人劉健威稱，曾氏生前採用較廉價的墨汁溝水寫字，或因墨汁內的膠質黏力強，致橋墩油漆剝落後重現，「神出鬼沒」突顯曾灶財調皮的個性。他說本地文化界一直認為曾灶財的街頭墨寶具文化價值，但亦有人不認同，政府則態度曖昧，沒積極保育，曾氏「駕崩」時餘下的18片街頭墨寶，只有兩處被獲正式保育，其餘已陸續消失，如今再有墨寶「重光」，認為政府應想方法保育，如效法天星碼頭做法，以膠片封好避免侵蝕，再於旁邊設立解說。

路政署回覆稱，正為觀塘繞道橋墩做油漆翻新工程，承建商周二（23日）到涉事橋墩移除現有塗鴉、非法標貼殘迹及表面油漆後，發現橋墩上有疑似曾灶財的字迹，署方遂即時指示承建商暫停工程及以膠布臨時覆蓋以保護字迹，同時通報民政事務局跟進。路政署稱，根據紀錄，2006年曾為觀塘繞道的橋墩做油漆翻新工程，相信是次發現的字迹於2006年或以前被覆蓋。

康署：設保護恐致霉菌生長

康文署回應稱，會為已有紀錄的曾灶財墨迹定期檢查及記錄狀况，並為狀况較好的墨迹安裝保護罩。是次發現的疑似曾灶財墨迹並不在該署紀錄之內，署方視察後初步發現有關墨迹已褪色及剝落，並位於天橋支柱接縫下方，支柱旁雖有去水管，但支柱上方亦留有明顯水迹，顯示曾有雨水從接縫流過其表面，若加設保護裝置將加速濕度上升，導致蟲和霉菌生長，會造成進一步破壞。該署已拍攝相關墨迹作紀錄。一般來說，該署不會就非博物館展品或藏品作鑑定。

民政局：有提醒盡量原地保留

民政事務局回應稱，一直以來政府因應實際情况及技術可行性予以原地保留曾灶財遺留在公共地方的墨迹，並會定時發通告提醒有關部門及其工程承建商，避免將曾灶財先生遺留下來的墨迹清除、塗蓋或遷移，盡量予以原地保留。

相關字詞﹕九龍皇帝 曾灶財

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