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陳智思料資審會向國安公署索資訊

【明報專訊】人大決定香港修改選舉制度，包括增加立法會議席至90個，當中增設的選委會界別料達40席；又設候選人資格審查委員會，處理特首、立法會選舉的參選人資格。港區人大代表、行政會議召集人陳智思接受網站「思考香港」訪問時稱，相信中央不容許政府當官或參政者「hea做」，形容改革選舉制度未必「一定得」可解決問題，但看不到現行政治制度如何解決，形容是死胡同，「換了制度，我不能保證可立即解決所有問題。未必，但肯定有機會」。

稱未聞特首是委會成員

對於資格審查委員會，他認為如何組成並非大家想像中複雜，稱該會是一個內部審核機制比較合適，又指過去選舉主任都會向不同政府部門索取資訊，今後的處理亦應一樣，程序只是由選舉主任負責，轉為委員會處理，他相信「國安（公）署」是其中一個資訊來源，因委員會需處理多場選舉，需審核的人多，過程要快，「尤其是（資料）去到國家安全，未必需要外邊人處理，應是內部評核」。

陳智思說，暫時未聽聞特首會是資格審查委員會成員，他認同如有人計劃參選，便不應成為該屆的資格審查委員會成員，強調香港一直有機制防止利益衝突。

「中央不容參政者hea做」

陳智思重申不認同今次修改選舉制度是民主倒退。他說近年議會拉布文化將開會時間「無了期拖慢」，令一班有心人拒絕浪費時間在議會爭論上，日後議會氣氛較理性，改制可吸引理性、專業人才重投建制從政。

他又稱，有信心日後由選委會產生的議員同樣面向市民，因「中央政府都是看是否為香港人服務，是否解決本港深層次矛盾。我與國家領導人見面時，這個信息很強」。他說中央對香港期望較市民更高，亦了解香港出現的問題，中央不容忍當官或從政者「hea做」。

相關字詞﹕資格審查委員會 選委會 修改香港選舉制度 陳智思

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