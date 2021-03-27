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曾國衞：資審委會按正負面清單判斷 委員受防賄例規管 譚耀宗：應跟選委會每5年換人

【明報專訊】人大通過《決定》修改香港選舉制度，立法會小組委員會昨日首次開會討論。政制及內地事務局長曾國衞稱，資格審查委員會將按照公職人員宣誓規定列出的「正、負面行為清單」，判斷參選人是否符合參選資格，而資審委會委員亦受《防止賄賂條例》規管。全國人大常委譚耀宗相信，資審委會委員任期不會是終身制，應按照選舉委員會的周期輪任。

稱特首選委立會要求一致

人大常委會下周一及二（29及30日）開會修訂《基本法》兩項附件。立法會昨召開小組委員會首次會議，預先討論人大《決定》，委員會由建制派「班長」廖長江、民建聯張國鈞擔任正、副主席。多名議員會上關注資格審查委員會的審查標準。廖長江詢問資審委會會否以同一標準審查特首、選委會、立法會的參選人，關注參選特首會否有更高的「愛國者」要求。

曾國衞回應稱，資審委會將按照「正、負面行為清單」評定參選人是否「擁護《基本法》、效忠特區」，以及符合參選資格；他說上述3類參選人將面對一致的要求。政府上月提出修訂公職人員宣誓規定，就「擁護基本法、效忠特區」的條件列出6項正面、9項負面行為清單（見表）。

熱血公民鄭松泰關注資審委會委員是否受《防止賄賂條例》規管、在任時能否擔任其他公職、委員的利益申報及國籍規定、任期是否終身制等，「如何能夠避免（資審委會）成為貪腐的溫牀？」曾國衞稱，資審委會委員一定受防賄條例規管，但由於基本法兩項附件未完成修訂，港府尚未掌握資審委會的具體要求。

議員關注委員任公職利益衝突

譚：這樣那樣不行 很難找人

全國人大常委譚耀宗回應本報查詢時稱，「正、負面行為清單」訂立清晰標準，做法合理，可作為審委會的參考。至於特首會否有更高「愛國者」門檻，他稱留待審委會決定，但認為對特首必然有高要求。對於有議員關注資審委會委員擔任其他公職或有利益衝突，他說「香港的人不是太多，這樣不行、那樣不行，很難去找人」，稱委員應會申報利益，亦相信任期不會是終身制，應按照選舉委員會周期每5年換人。

謝偉俊質疑「答不出要點」

曾國衞昨出席會議時遭議員批評準備不足，未能回應質詢。謝偉俊質疑他「唔熟書、回答不出要點」，又稱港府只有數月處理這次政改，「可否加快力度，不要像防疫、救災、振興經濟這麼慢。這些靜態工作可以一早準備，你也不做，又是這麼慢，整個特區被你害死」。

人大常委會修改《基本法》附件一、二後，將交由香港作相關本地立法。政府表示初步評估將牽涉修改本地4條主體法例、28條附屬法例。政府問責班子下周開始同步展開解說工作，立法會未來兩周已預留4次會議討論人大常委會的決定。

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相關字詞﹕全國人大 立法會 資格審查委員會 選舉制度

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