梵蒂岡外交部長：不認為嘩眾取寵就港發聲有效

教宗方濟各曾公開就緬甸局勢發聲，亦曾在個人著作提及維吾爾人受壓迫。加拉格爾接受雜誌America訪問時稱，多國都有人權問題，教廷在外交上並無一套「譴責」的政策，又表示香港天主教團體亦有明顯分歧，既有忠於北京者，亦有期望香港可有更多自由的人，教廷會與本地教會合作、做可做的事，「我不認為嘩眾取寵（grandstanding）的聲明很有效」。

指港教團亦分歧 有忠於北京有爭自由

天主教香港教區主教楊鳴章2019年初逝世，其席位懸空至今，加拉格爾表示教廷對任命主教焦急（anxious），但程序上相當複雜、有困難，又稱有不少難解的結，並不容易。他稱不知悉有關任命現况，表示是「萬民福音部（congregation for the Evangelization of Peoples）」的工作。

翻查資料，前年反修例風波期間，天主教香港教區宗座署理湯漢樞機亦曾發聲，包括前年10月稱對動盪不斷升溫感憂傷、認為以暴易暴不能解決問題，籲政府聽取民意、執法者要以良知執法及守法；去年中則曾向神職人員發家書，稱講道不是傳達對政治議題的見解。此外，輔理主教夏志誠曾主持以「反送中運動」為題的分享兼祈禱會，又多番表示認為要成立獨立調查委員會。