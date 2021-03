梵蒂岡外交部長：不認為嘩眾取寵就港發聲有效

教宗方濟各曾公開就緬甸局勢發聲,亦曾在個人著作提及維吾爾人受壓迫。加拉格爾接受雜誌America訪問時稱,多國都有人權問題,教廷在外交上並無一套「譴責」的政策,又表示香港天主教團體亦有明顯分歧,既有忠於北京者,亦有期望香港可有更多自由的人,教廷會與本地教會合作、做可做的事,「我不認為嘩眾取寵(grandstanding)的聲明很有效」。

指港教團亦分歧 有忠於北京有爭自由

天主教香港教區主教楊鳴章2019年初逝世,其席位懸空至今,加拉格爾表示教廷對任命主教焦急(anxious),但程序上相當複雜、有困難,又稱有不少難解的結,並不容易。他稱不知悉有關任命現况,表示是「萬民福音部(congregation for the Evangelization of Peoples)」的工作。

翻查資料,前年反修例風波期間,天主教香港教區宗座署理湯漢樞機亦曾發聲,包括前年10月稱對動盪不斷升溫感憂傷、認為以暴易暴不能解決問題,籲政府聽取民意、執法者要以良知執法及守法;去年中則曾向神職人員發家書,稱講道不是傳達對政治議題的見解。此外,輔理主教夏志誠曾主持以「反送中運動」為題的分享兼祈禱會,又多番表示認為要成立獨立調查委員會。