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水上樂園月底招聘400人 劉鳴煒：開幕視乎疫情入伙紙進度

【明報專訊】立法會經濟發展事務委員會早前通過涉款逾67.8億元的海洋公園未來發展方案。海洋公園主席劉鳴煒表示通過撥款後，能開始招聘水上樂園人手，將優先從公園內部招聘，本月底會公開招聘，共聘用超過400人。劉鳴煒表示能否順利於8、9月開幕視乎入伙紙申請進度、公衆泳池何時重開，以及疫情影響。他又說目前正研究票價，「會令市民大衆覺得抵玩」。

劉鳴煒：外判園區接不少查詢

另外，劉鳴煒透露，1月後收到不少有關外判經營園區的查詢，撥款通過後正與超過10個合作伙伴聯絡，目前未有轉型時間表。

劉表示水上樂園一半開支用於員工薪酬，強調員工薪金會比市場同類型工種「有競爭力」、「吸引力」，有良好晉升階梯，但未有透露薪酬範圍。新招聘逾400個職位中，超過100人為全職水上設施營運專員，其餘工種則有零售、飲食、急救、保安等，職級涵蓋初級員工至監督和經理等。

現職優先 稱薪酬具吸引力

海洋公園水上樂園執行總監余柏逸（Bryan Fish）表示，職位空缺並非專為游泳健將而設，只要體能良好，即使泳術並非精湛都可申請。

他續說，水上樂園亦會按照獲聘者的資歷與體格，再提供培訓，例如水上設施營運專員會獲安排接受國際水上安全機構Ellis & Associates的營運訓練課程；如獲聘者無拯溺牌，公園亦會安排提供相關訓練。

劉鳴煒表示，非正式諮詢公園員工轉職意向，初步反應正面。不過樂園能否在8、9月開幕，視乎疫情、疫苗接種情况等。他又說目前公衆泳池未重開，而培訓救生員亦要在泳池，這些都或會影響水上樂園開幕日期。

相關字詞﹕劉鳴煒 海洋公園

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