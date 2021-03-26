九巴加價 郊遊線加幅較高 稱九成乘客每程多付1至9毫

政府本月中批准城巴（專營權一）、新巴、九巴及嶼巴加價，其中城巴及新巴獲准加12%，分兩階段執行，首階段4月4日先加8.5%，明年1月2日再加3.2%，兩巴本月28日公布新票價表。九巴獲准加8.5%，但計算九巴「豁免隧道費基金」補助下，九巴獨營路線實際加幅調低至5.8%，與城巴或新巴聯營的過海路線則分兩階段加價12%。

九巴昨表示，4月4日凌晨2時30分起調整票價，新票價適用所有九巴常規路線、過海線、通宵線、特別線、馬場專線、口岸線及假日特別線。九巴稱九成乘客每程多付1毫至9毫，而鑑於目前經濟情况，月票票價維持780元。

4月4日起 869馬場線加4元最多

根據新車費表，部分九巴獨營路線加幅高於5.8%，除馬場專線外，「郊遊路線」加幅亦高，例如來往鑽石山站至西貢黃石碼頭的96R線，現時票價為18.7元，新票價加至20.3元，加幅達8.6%；另一條來往大埔墟站至烏蛟騰的275R線，亦會由10.6元加至11.5元，加幅8.5%。聯營路線方面，部分加幅亦較8.5%高，包括九巴與城巴聯營、由上水到銅鑼灣的678線，新票價25.1元，加8.7%。加價金額最小的路線為富亨來往大埔中心的71B線，由2元加0.2元至2.2元，惟以加幅計則達10%。

議員關注聯營過海線加幅高

民建聯立法會議員劉國勳表示，過去九巴加價都以「拉上補下」形式，即提高馬場線等非常規路線的票價加幅，以盡量降低較多市民乘搭的常規路線加幅，但他關注部分聯營過海路線加幅較高，疫情下將令市民生活百上加斤，促政府審批時更多考慮市民負擔能力。