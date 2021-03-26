傑斯鍾翰林申請保釋被拒

傑斯女兒伸手入犯人欄 遭喝止

控方由律政司副刑事檢控專員（特別職務）楊美琪代表，報稱網台主持的被告尹耀昇（52歲）由資深大律師戴啟思代表，4項「作出具煽動意圖的作為」罪指尹去年8月8日及15日、9月5日及10月10日，在網上節目主持及演講，意圖引起憎恨或藐視中國及香港政府，或激起對其離叛等。

被指宣揚港獨 鍾擬不認罪

另外，前學生動源召集人鍾翰林被指在《港區國安法》實施後仍透過社交平台宣揚港獨、發起制裁本港官員等，被控一項分裂國家罪、兩項洗黑錢罪，以及一項串謀發布煽動刊物罪共4罪，昨被解往區域法院提訊，由國安法指定法官、區院法官胡雅文審理。其代表律師透露鍾翰林打算不認罪，押後至6月1日再訊，並訂於8月16日作審前覆核。鍾翰林的保釋申請被拒，須繼續還押。

此外，47名民主派因「35+初選」被控串謀顛覆國家政權罪，其中吳政亨及林卓廷早前提出保釋覆核，國安法指定法官、總裁判官蘇惠德昨日在西九龍裁判法院開庭處理，林卓廷及吳政亨均表示沒有保釋申請，但保留8天保釋覆核權利，案件排期於下周三（31日）處理。

明報記者

【案件編號：HCCP 143、DCCC 27、WKCC813/21】

（港區國安法）