區議員李軒朗裁「非妥為當選」 政府：短期不補選

李：研判辭再定上訴否

政制及內地事務局回覆本報查詢稱，若答辯人在上訴限期後無上訴，該民選議員席位將出缺，屆時會考慮是否補選，但強調全國人大本月11日通過了《全國人民代表大會關於完善香港特別行政區選舉制度的決定》，表明政府首要任務是完善選舉制度的工作，以及舉行未來12個月的3場選舉，暫無計劃短期內就區議會補選。

選舉呈請人為林博，答辯人分別為李軒朗及時任土瓜灣南選舉主任郭偉勳。李軒朗在facebook稱，與律師團隊研究判辭再決定是否上訴至終審法院。林博稱，是次決定完善了選舉制度，又稱仍相信本港司法制度公平及有公義。

未獲書面同意已印劉小麗宣傳 申寬免被拒

法官楊家雄於判辭指出，李軒朗一方在聆訊時提交連串與多名支持者之間的WhatsApp、Telegram和facebook messenger對話內容，以證明獲得包括劉小麗和劉昕雋的口頭同意支持；但法官稱，設立書面同意書的目的，是要避免引起不必要投訴及爭議，或需透過法律程序解決，故不接納其以連串交流代表書面同意，而且備一份獨立清晰的書面同意是完全不費力，裁定李軒朗發布假稱獲支持的選舉廣告，違反《選舉（舞弊及非法行為）條例》。

楊官續稱，李軒朗得悉未獲有關者的書面同意，並發布印上他們名稱的宣傳品後一直沒跟進，認為李軒朗不能稱有時間參與其他競選活動卻無暇遵從條例，可見他輕視選舉的法定責任，亦無合理辯解，最終拒絕其寬免申請，並裁定李軒朗「非妥為當選」，須付訟費，議席即時空缺。

【案件編號：HCAL 247/20】