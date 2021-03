港府函多國領館促不承認BNO 路透：有外交官稱近乎挑釁 料多數國家無視

政府:工作假期只限特區護照

英國領事館有收到該封特區政府信件,另外,報道稱匈牙利亦承認接獲。政府發言人回覆本報查詢稱,自1月31日起,BNO不會在香港獲承認為有效旅行證件及身分證明,據此,工作假期計劃下的香港參加者只限於特區護照持有人;發言人稱,特區政府已透過駐港總領事館,正式知會14個與香港簽訂工作假期計劃協議的國家。

路透社報道,特區政府去信通知多個領事館,稱在1月31日後不再承認BNO為有效旅遊證件,稱應改用香港特區護照。

報道引述一名資深西方國家外交官稱,「多數國家都會無視(要求)(most countries are going to ignore this)」,稱香港政府沒有權力告訴任何國家,應認可什麼外國護照。

報道指日韓意紐仍承認BNO

報道又引述另一外交官形容此舉是「近乎挑釁(bordering on belligerent)」,稱香港政府一向着重此城的國際金融中心定位,這並非其慣常做法。

報道稱,日本、韓國、意大利、新西蘭、芬蘭及挪威均確認,仍承認以BNO申請簽證,並引述韓國外交部稱,並未接獲上述信件;匈牙利則稱有接獲,已開始討論工作假期有關安排。

美領館:北京不承認 無關美國

美國領事館發言人回覆本報查詢時未透露是否接獲信件,僅表示北京、香港當局不再承認BNO的決定,無關美國對此文件的認可(no bearing on U.S. recognition of this document),並稱BNO在申請簽證赴美上仍有效。