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港府函多國領館促不承認BNO 路透：有外交官稱近乎挑釁 料多數國家無視

【明報專訊】英國早前放寬持英國國民（海外）護照（BNO）港人申請移居英國安排，中國外交部其後稱不再承認BNO作為旅行證件及身分證明，惟多國仍承認BNO。路透社昨報道，港府去信領事館，要求停止承認BNO為旅行證件、並應改為承認特區護照。

政府：工作假期只限特區護照

英國領事館有收到該封特區政府信件，另外，報道稱匈牙利亦承認接獲。政府發言人回覆本報查詢稱，自1月31日起，BNO不會在香港獲承認為有效旅行證件及身分證明，據此，工作假期計劃下的香港參加者只限於特區護照持有人；發言人稱，特區政府已透過駐港總領事館，正式知會14個與香港簽訂工作假期計劃協議的國家。

路透社報道，特區政府去信通知多個領事館，稱在1月31日後不再承認BNO為有效旅遊證件，稱應改用香港特區護照。

報道引述一名資深西方國家外交官稱，「多數國家都會無視（要求）（most countries are going to ignore this）」，稱香港政府沒有權力告訴任何國家，應認可什麼外國護照。

報道指日韓意紐仍承認BNO

報道又引述另一外交官形容此舉是「近乎挑釁（bordering on belligerent）」，稱香港政府一向着重此城的國際金融中心定位，這並非其慣常做法。

報道稱，日本、韓國、意大利、新西蘭、芬蘭及挪威均確認，仍承認以BNO申請簽證，並引述韓國外交部稱，並未接獲上述信件；匈牙利則稱有接獲，已開始討論工作假期有關安排。

美領館：北京不承認 無關美國

美國領事館發言人回覆本報查詢時未透露是否接獲信件，僅表示北京、香港當局不再承認BNO的決定，無關美國對此文件的認可（no bearing on U.S. recognition of this document），並稱BNO在申請簽證赴美上仍有效。

相關字詞﹕路透社 外交部

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