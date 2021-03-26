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港聞二

女童捱餓4日再遭綁 繼母：加罰因偷食物

【明報專訊】5歲女童疑遭生父和繼母長期虐待致死，案件昨於高院續審。繼母第二日自辯，自言對女童及其兄視如己出，「我真係攞個心出嚟惜佢哋」。控方盤問時引述繼母與生父的微信對話，兩兄妹搬入新居後連續4日被責打，繼母形容「打得好甘」，甚至罰女童捱餓3至4日，更將女童綁起來。繼母在庭上承認此事，但稱女童在家偷食物才受到綑綁懲罰。控方聽畢質疑，繼母要女童承受飢餓，反而責怪她偷食物，繼母在庭上輕聲承認自己有錯。

指殺人說法屬「晦氣話」

案中事主為女童Z及兄長X，兩童的生父及繼母被控謀殺，繼外婆被控4項殘暴對待兒童罪。繼母昨早繼續自辯，辯方昨先要求繼母澄清，她三度在微信訊息談及要殺掉Z或X，能否按字面了解意思。繼母在庭上稱，她從來無意殺死兩兄妹，「我只係好嬲，想表達當刻嘅情緒」，所說的全是晦氣話。繼母透露一家人搬家後面對經濟壓力，她要典當婚禮所用的龍鳳手鐲，「飯又無錢開，小朋友雜費又無錢畀，就算哥哥（X）要睇醫生，都無錢帶佢睇」，令她長期頭痛。

女童死前數月失禁

「佢話特登瀨 想激嬲我」

辯方提問時指出，繼母曾與友人表明不想與Z獨處。繼母表示，每次面對Z都承受不少壓力，因為Z對她不瞅不睬，亦形容Z難以管教，「我畀佢食一日三餐，畀埋甜品、消夜佢食，佢都會偷嘢食」。此外繼母稱，Z早於死前3至4個月前出現大小便失禁，「我問佢點解，佢話特登屙、特登瀨，目的係想激嬲我」，故認為Z存心作對，要與她對抗。

繼母提到與兩兄妹同住時，曾獲Z送上親自設計的生日卡，說到此處一度哽咽。辯方問繼母有否真正愛過兩兄妹，繼母說：「我真係攞個心出嚟惜佢哋，我嫁得畀我先生，就愛佢所生嘅小朋友，我真係好想教好佢哋，我從來無諗過佢（Z）會走。」繼母自言在女童死前一個月，已不再責打女童，「望到佢好多瘀傷，我都好心痛、好內疚」。

兄妹搬屋連續4日被打

稱「真心惜佢哋」想教好

控方昨午盤問繼母時，要求繼母解釋以藤條體罰的原因，繼母重申只想教好兩兄妹，只會用手打兩兄妹的掌心，以及用藤條責打數下。控方引述生父與繼母的信息稱，兩兄妹搬入新居後連續4日被責打，繼母形容「打得好甘」。控方追問何謂「打得好甘」，繼母自稱「我好少打細路咁多下，嗰幾下對我嚟講係好多」。

控方稱從信息可見，Z去世前約兩個月，曾被罰捱餓3至4日。繼母承認沒有提供食物予Z，自己做得不對，「我唔應該同小朋友鬥硬頸」，但強調兩兄妹要捱肚餓，偶爾因為他們拒絕進食，因為兩兄妹曾向她說「你煮過嘅嘢我唔會食、你煲過嘅水我唔會飲、你洗過嘅衫我唔會著」。

罰餓責偷食 輕聲認「係唔啱」

控方直指，Z捱餓時被繼母綑綁身體，造成一定的身體傷害。繼母承認綁起Z，但稱Z擅自偷取食物，又會抓傷身上的傷口才被罰。控方聽畢質疑，繼母沒有向Z提供足夠糧食，反而責怪Z偷食物，繼母輕聲承認「我咁做係唔啱」，但強調曾向Z提供牛奶和餅乾，否認有意令小孩身體受傷。

控方讀出多則信息，顯示生父與繼母討論Z失禁情况，繼母斥「╳街，條臭╳又瀨屎」。聆訊今續。

【案件編號：HCCC28/20】

相關字詞﹕繼外婆 高等法院 謀殺罪 生父 微信 繼母 殘暴對待兒童 虐待兒童

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