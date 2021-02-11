食環CCTV拍垃圾黑點 77次交相關部門防罪行

明報記者 林穎茵

環保署及食環署分別自2016及2018年起，於公眾地方廢物棄置黑點安裝攝錄機協助執法及加強阻嚇，前者於全港161個黑點安裝200萬或500萬像素鏡頭；後者則於246個地點安裝可拍攝最少400萬像素的攝錄系統，其中96個已暫停，運作中的有150個。兩署均表明，鏡頭不設人臉識別功能。翻查資料，兩系統主要針對駕車非法傾倒及棄置廢物，可憑拍攝到的車牌蒐集證據並檢控。

食環稱轉交片段屬《私隱例》豁免

兩署均表示，借助攝錄系統檢控數字逐年上升，環保署以攝錄系統檢控佔比由2018年的44%上升至去年的66%；食環署根據錄影向非法棄置垃圾車主發出告票的數字亦由2018年的265張增至去年的1880張。除用於監察非法傾倒及棄置廢物，食環署表示，署方按照《個人資料（私隱）條例》訂明可豁免的理由，自2018年6月至今年2月，曾77次向「相關政府部門」提供錄影片段，以防止或偵測罪行。

資訊科技界選委黃浩華表示，即使《私隱條例》豁免「相關政府部門」可因防止或偵測罪行取得錄影片段，但其他部門取得片段的用途有違「打擊非法傾倒及棄置廢物」的原本目的，亦不能避免一些執法部門依靠或利用其他部門鏡頭執法，引起私隱疑慮。

運署探測藍牙裝置

私隱署：未必屬個人資料

本報昨日報道，運輸署藍牙探測器可偵測所有開啟中的藍牙電子裝置，收集其MAC地址（可用於識別裝置的獨特編碼）。個人資料私隱專員公署表示，藍牙探測器有否涉及私隱問題，視乎被掃描的個人裝置ID資料是否構成「個人資料」，以及是否構成在《私隱條例》定義下「收集」資料。其中「個人資料」指，可從資料直接或間接確定個人身分以及該資料可以查閱，又指「單純個人裝置的ID未必可識辨有關人士的身分」。另外，如資料使用者非為識別個別人士，亦不構成「收集」個人資料。

黃浩華引述去年7月網絡研討會時任私隱專員黃繼兒曾提及，被各地私隱法規視為「個人資料」的資訊愈來愈多，而且是「不斷地擴充的大批資訊」，包括屬「儀器識別」類別的MAC地址，質疑公署不認為MAC地址屬個人資料的說法屬「自打嘴巴」。