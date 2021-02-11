港聞

港聞二

食環CCTV拍垃圾黑點 77次交相關部門防罪行

【明報專訊】運輸署在主要幹道上的燈柱安裝1200組探測器監察交通，包括鏡頭及藍牙探測器，後者可偵測市民所有藍牙裝置，引發私隱憂慮。運輸署稱，探測器收集交通數據，沒有紀錄亦非執法用途。有政府部門以攝錄系統執法，環保署與食環署在全港逾400個非法棄置廢物黑點安裝監察攝錄系統，包括行人路旁以輔助執法。兩署發言人均表示，借助攝錄系統檢控非法處置廢物個案逐年上升，當中食環署於2018年至今，77次將影像提供予「相關政府部門」以防止或偵測罪行。

明報記者 林穎茵

環保署及食環署分別自2016及2018年起，於公眾地方廢物棄置黑點安裝攝錄機協助執法及加強阻嚇，前者於全港161個黑點安裝200萬或500萬像素鏡頭；後者則於246個地點安裝可拍攝最少400萬像素的攝錄系統，其中96個已暫停，運作中的有150個。兩署均表明，鏡頭不設人臉識別功能。翻查資料，兩系統主要針對駕車非法傾倒及棄置廢物，可憑拍攝到的車牌蒐集證據並檢控。

食環稱轉交片段屬《私隱例》豁免

兩署均表示，借助攝錄系統檢控數字逐年上升，環保署以攝錄系統檢控佔比由2018年的44%上升至去年的66%；食環署根據錄影向非法棄置垃圾車主發出告票的數字亦由2018年的265張增至去年的1880張。除用於監察非法傾倒及棄置廢物，食環署表示，署方按照《個人資料（私隱）條例》訂明可豁免的理由，自2018年6月至今年2月，曾77次向「相關政府部門」提供錄影片段，以防止或偵測罪行。

資訊科技界選委黃浩華表示，即使《私隱條例》豁免「相關政府部門」可因防止或偵測罪行取得錄影片段，但其他部門取得片段的用途有違「打擊非法傾倒及棄置廢物」的原本目的，亦不能避免一些執法部門依靠或利用其他部門鏡頭執法，引起私隱疑慮。

運署探測藍牙裝置

私隱署：未必屬個人資料

本報昨日報道，運輸署藍牙探測器可偵測所有開啟中的藍牙電子裝置，收集其MAC地址（可用於識別裝置的獨特編碼）。個人資料私隱專員公署表示，藍牙探測器有否涉及私隱問題，視乎被掃描的個人裝置ID資料是否構成「個人資料」，以及是否構成在《私隱條例》定義下「收集」資料。其中「個人資料」指，可從資料直接或間接確定個人身分以及該資料可以查閱，又指「單純個人裝置的ID未必可識辨有關人士的身分」。另外，如資料使用者非為識別個別人士，亦不構成「收集」個人資料。

黃浩華引述去年7月網絡研討會時任私隱專員黃繼兒曾提及，被各地私隱法規視為「個人資料」的資訊愈來愈多，而且是「不斷地擴充的大批資訊」，包括屬「儀器識別」類別的MAC地址，質疑公署不認為MAC地址屬個人資料的說法屬「自打嘴巴」。

相關字詞﹕運輸署 食環署 環保署

上 / 下一篇新聞

疆棉風波發酵 多品牌被翻舊帳 H&M被拆廣告牌抵制 牽連Nike、adidas、Uniqlo等
疆棉風波發酵 多品牌被翻舊帳 H&M被拆廣告牌抵制 牽連Nike、adidas、Uniqlo等
官媒發布機械採棉短片 棉農反駁強迫勞動
官媒發布機械採棉短片 棉農反駁強迫勞動
學者：商家明星ＫＯＬ推波助瀾 望分杯羹
學者：商家明星ＫＯＬ推波助瀾 望分杯羹
鍾國斌：倘棄用疆棉國家增 全球棉花漲價
鍾國斌：倘棄用疆棉國家增 全球棉花漲價
環時：多家疆棉生產商去年起遭停BCI認證
環時：多家疆棉生產商去年起遭停BCI認證
隔4月首無源頭不明 宗教活動研放寬 專家憂復活節假反彈 鬆綁應待連續7日無不明個案
隔4月首無源頭不明 宗教活動研放寬 專家憂復活節假反彈 鬆綁應待連續7日無不明個案
上周打BioNTech 五旬漢行山猝死 衛署未提患長期病否 注疫苗後死亡增至11宗
上周打BioNTech 五旬漢行山猝死 衛署未提患長期病否 注疫苗後死亡增至11宗
聶德權：參觀接種中心時已悉藥瓶問題
聶德權：參觀接種中心時已悉藥瓶問題
醫局1.2萬員工已打針 科興BioNTech「四六」比
醫局1.2萬員工已打針 科興BioNTech「四六」比
醫局稱計錯「高風險區」津貼 醫護被追「回水」
醫局稱計錯「高風險區」津貼 醫護被追「回水」
李宇軒無音信 懲教稱「無此人」 關注組：6人警署內拒家屬律師
李宇軒無音信 懲教稱「無此人」 關注組：6人警署內拒家屬律師
教局研復活節假後准全校2/3學生復課
教局研復活節假後准全校2/3學生復課
DSE試場倘現確診同場須否隔離 考評局：答唔到
DSE試場倘現確診同場須否隔離 考評局：答唔到
范鴻齡：醫局高層應宣誓 前線不需 稱個人想法 醫生工會：鬆一口氣
范鴻齡：醫局高層應宣誓 前線不需 稱個人想法 醫生工會：鬆一口氣
立會通過改議事規則 引入「停賽」制度縮發言時間
立會通過改議事規則 引入「停賽」制度縮發言時間
瘀傷報警 庭上稱意外 男警襲警員女友罪脫
瘀傷報警 庭上稱意外 男警襲警員女友罪脫
曾列強檢廈 長期病青年猝斃
曾列強檢廈 長期病青年猝斃
沙田污水廠遷岩洞料2029年竣工
沙田污水廠遷岩洞料2029年竣工
女童捱餓4日再遭綁 繼母：加罰因偷食物
女童捱餓4日再遭綁 繼母：加罰因偷食物
警狎6童刑滿出獄 遭覆核刑期
警狎6童刑滿出獄 遭覆核刑期
港府函多國領館促不承認BNO 路透：有外交官稱近乎挑釁 料多數國家無視
港府函多國領館促不承認BNO 路透：有外交官稱近乎挑釁 料多數國家無視
區議員李軒朗裁「非妥為當選」 政府：短期不補選
區議員李軒朗裁「非妥為當選」 政府：短期不補選
傑斯鍾翰林申請保釋被拒
傑斯鍾翰林申請保釋被拒
九巴加價 郊遊線加幅較高 稱九成乘客每程多付1至9毫
九巴加價 郊遊線加幅較高 稱九成乘客每程多付1至9毫
水上樂園月底招聘400人 劉鳴煒：開幕視乎疫情入伙紙進度
水上樂園月底招聘400人 劉鳴煒：開幕視乎疫情入伙紙進度
梵蒂岡外交部長：不認為嘩眾取寵就港發聲有效
梵蒂岡外交部長：不認為嘩眾取寵就港發聲有效
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】出席網上峰會 轟台前防長明顯挑釁 葉劉聞「台灣是國家」即離場
【Emily】出席網上峰會 轟台前防長明顯挑釁 葉劉聞「台灣是國家」即離場
【Emily】吳秋北轟地產霸權 石禮謙批活喺60年代
【Emily】吳秋北轟地產霸權 石禮謙批活喺60年代
【Emily】湯家驊點名民主黨有機會「跑出」
【Emily】湯家驊點名民主黨有機會「跑出」
【Emily】13地點推「城市景昔」 AR穿越睇歷史圖像
【Emily】13地點推「城市景昔」 AR穿越睇歷史圖像
【Emily】區議員張國昌 家庭原因退出民主黨
【Emily】區議員張國昌 家庭原因退出民主黨
【Emily】藝術館百幅藏品影像 港鐵站展示
【Emily】藝術館百幅藏品影像 港鐵站展示