瘀傷報警 庭上稱意外 男警襲警員女友罪脫

被告蔡智浩（28歲）報稱公務員，控罪稱他去年8月18日在觀塘區秀茂坪某室襲擊女警馮嘉茵。

事主馮嘉茵昨供稱，案發前向被告提出分手，被告當日凌晨2時半到她家中睡房內發生爭拗，被告欲取她的手提電話時，捉住她左手令她感痛楚。她為保護自己而推開被告，更在推撞間失去平衡倒地，撞到家具。她兩日後報警，並到聯合醫院急症室就手臂瘀傷求醫。

事主腳踏兩船 提分手爭執受傷

馮接受辯方盤問稱，前年9月與任懲教署的姓林男子相戀，但再於去年5月與被告發展戀人關係，被告亦知道她有另一男友，但林直至去年8月19日透過馮在WhatsApp信息才知道被告的存在；她否認有「誤導」林。辯方又引述她的書面供辭，她當時向九龍東衝鋒隊同袍說「身上瘀傷由意外造成，同任何襲擊事件無關」，馮回應是。

裁判官裁決時質疑，若當日所謂襲擊真有發生，女事主明知母親身在隔壁的另一睡房，她遇襲後沒大叫，反繼續與被告同處數小時，加上女事主供稱手上瘀傷是「意外」造成，最終裁定被告無罪。【案件編號：KTCC1602/20】