立會通過改議事規則 引入「停賽」制度縮發言時間

決議案由議事規則委員會主席謝偉俊提出，內容包括增設「停賽」機制，首次違規的議員可被暫停職務一周，其後以倍數遞增；至於停職期間會否停薪則留待下一階段處理。

鄭松泰：多此一舉 謝偉俊：亡羊補牢

鄭松泰認為，全國人大已通過修改香港選舉制度，並新增候選人資格審查委員會，「如果還有在座的人（議員）做到你認為違反這個規例的事，要將他罰走，我很思疑愛國者的門檻是否未免太兒戲？」

謝偉俊總結發言時回應鄭松泰稱，修訂屬「亡羊補牢」，形容是增強議會「抗體」的機制，又重申這不是針對個別政黨、議員，「有坊間批評，我們過往議會文化逐步的衰敗，原因是過往的執法不嚴」。

多名建制派議員支持修訂，旅遊界議員姚思榮表示，曾質疑「停賽」期限以倍數遞增過於嚴厲，認為每次罰停開會一周已有警戒效果，但經議事規範委員會的討論後，他亦同意此累進式罰則，並認同所有修訂。

田北辰：限發言「太辣」

立法會昨經分組點票後，最終在建制派大比數支持下通過，只有鄭松泰反對；醫學界陳沛然、自由黨黨魁鍾國斌及實政圓桌田北辰則沒有投票。

實證圓桌田北辰表示，修改議事規則後，可限制議員發言，包括可限發言5分鐘，稱這「太辣、太嚴厲」，因現時主席已有權阻止議員重複發言，趕走不合作議員及罰議員「停賽」，認為毋須再大幅限制議員發言。

鍾國斌發言時表示支持修訂，稱日後的立法會議員將由70席增至90席，「如果每個都要7分鐘或者15分鐘的話，開會時間必定會拖長很多」。鍾於會後解釋，由於投票時有其他公務在身，故未有投票。