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范鴻齡：醫局高層應宣誓 前線不需 稱個人想法 醫生工會：鬆一口氣

【明報記者】港澳辦主任夏寶龍早前強調「愛國者治港」，曾言「政治不可帶入醫管局」的醫管局主席范鴻齡昨就宣誓問題發表「個人想法」，認為任職重要的公營機構者，「凡是有決策權的人，必須由愛國者出任，需要宣誓」，例如醫管局主席、行政總裁、董事局成員，以及七大聯網總監；前線醫護則不需要。有醫生工會對於不涵蓋前線感「鬆一口氣」，但擔心范的言論會受極左人士攻擊。

范鴻齡昨在醫管局大會的會議後見記者，他回應愛國者治港的提問稱，原則上醫管局應不牽涉政治，但引述夏寶龍稱重要的法定機構必須由愛國者管理，涉及宣誓，醫管局需否宣誓及人數等，需待政府政策，「醫管局未有任何立場」。

馬仲儀憂「極左」狙擊

不過，范隨即發表「個人想法」，稱任職重要的公營機構「凡是有決策權的人，必須由愛國者出任，需要宣誓」，例如主席、行政總裁高拔陞、董事局（醫管局大會）成員；大部分前線醫護不需宣誓。被問到聯網行政總監需否宣誓，他稱「聯網總監是一個好緊要位置，他們應該屬於管理層」。他強調這是個人看法，若政府諮詢意見時，他會在獲得醫管局大會授權後表達。

公共醫療醫生協會會長馬仲儀表示，對於范認為前線不需宣誓感到「鬆一口氣」，早前工會已向管理層表達，要求前線宣誓不合理及不可行。不過，她擔心極左人士未必接納范的意見。對於人手流失，她說不能推斷有多少醫護會因宣誓而離職，但會有心理影響。

有醫管局管理層說，若政府制訂大政策，局方有責任配合，至於會否擔心宣誓延伸至前線，加劇人手流失，他說該情况未發生，難以評論。

范批一小撮醫護抹黑科興

此外，范鴻齡主動提到，有一小撮醫護不斷做出攻擊政府防疫措施的行為，如杯葛「安心出行」、抹黑國產科興疫苗等，對此感極度反感及憤慨，呼籲他們不要再發表失實言論。被問到醫管局員工陣線（HAEA）的什麼言論抹黑科興，他反稱「我從來無提及過HAEA……我說的是抹黑是整體」。

員工陣線前主席余慧明涉嫌違《港區國安法》被捕，范鴻齡稱她已停職停薪，而其合約未屆滿，會否轉約「言之尚早」。

相關字詞﹕醫管局 范鴻齡 愛國者治港

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