DSE試場倘現確診同場須否隔離 考評局：答唔到

稱會依防護中心指引應對

通道洗手間分區

筲箕灣官立中學兩名曾回校考試的中六生上月確診新冠病毒，衛生防護中心安排同一考場逾百師生檢疫。有人擔心倘DSE試場有人確診，場內考生會因檢疫而無法應考其餘科目。考評局公開考試總監麥勁生昨稱，「答唔到」試場有確診個案時何人要送檢疫，須視乎衛生防護中心指引。他說，學校試場會劃分多個區域，不同區的考生會用指定通道及洗手間，冀即使試場有人染疫都不會影響所有人。

考評局稱，出現確診的試場學校會按衛生防護中心指引清潔及消毒，之後重開以舉辦考試。局方說如有需要，會盡量安排考生調到同區後備試場應考，並以電郵及手機短訊通知受影響考生。

倘居圍封區已開考

赴考不補鐘會評補分否

近月政府多次突襲封區強檢，考評局說居於圍封區域內的考生，如果在考試開始後才獲准離開受限區域，並預計可參與當日考試，就應盡快帶同陰性檢測結果赴考，到試場後向試場主任求助以備案。麥勁生說相關考生考試時間不會獲「補鐘」，但局方會跟進有關個案，評估需否調整考試分數，為考生「補償時間上的損失」。

SMS放榜 後取正式成績單

今年DSE將於4月23日開考、7月21日放榜，考評局將試行在放榜日早上9時以手機短訊通知考生成績，短訊內包含部分考生個人資料，以及其各科成績等級。麥勁生說，短訊僅方便考生查看成績，跟進大學選科事宜，不能代替正式成績單。考評局亦暫定8月18日早上9時，以短訊通知考生覆核DSE成績結果。

麥勁生說，早前已發信邀請考生更新手提電話號碼，6月21日考評局會向考生發出提示信息，確認手機號碼收到考評局通知。他提醒考生，考評局會以「HKEAA」作為發訊人名稱，以供識別。至於短訊通知會否成為恒常措施，他說要視乎執行問題、考生反應等。