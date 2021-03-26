教局研復活節假後准全校2/3學生復課

家校會：會以全校福祉編排 冀體諒優次

家庭與學校合作事宜委員會主席方奕展稱，部分家長熱切期望復課，尤其雙職家長難兼顧上班及照顧子女，又希望子女學習進度不要太「脫節」，與此同時也不排除有家長對疫情擔憂，他認為學校防疫上已盡做可做的工作，本身也承受很大壓力，學生及家長也要配合，如有病徵便應告假。

倘落實安排，各級中學生都有機會每天返學，但部分年級小學生仍需輪流上學。方奕展稱，理解家長想子女獲面授機會，但如未如所願也希望大家體諒，他稱，相信校方定以全校學生福祉決定不同級別的面授安排，「學校不會有私心哪年級返學，哪年級不返。學校當然想所有學生返學，但實際情况、教育局指引也不許可」。

津小議會：小五六優先 不應扣連教師檢測

津貼小學議會主席胡艷芬稱，期望可放寬至2/3回校，「讓比現在更多的人返學，大家都開心」，又認為安排不應與教師檢測扣連。倘放寬4級小學生回校，她稱小五、六仍是優先返學，因要應付呈分試及升中，但其他年級也不能完全不返，故會安排輪流回校，讓家長亦有機會「鬆一鬆」。

校長：小一二「虧欠太多」 盼容輪流返

資助小學校長會名譽主席張勇邦稱，期望至少放寬至1/2（3個級別），最好容許2/3（4個級別）學生回校，他稱，會讓小四至小六回校，餘下一個級別的回校機會，會優先讓小一、小二輪流返，他形容教育界小一、小二「虧欠太多」，「小三生至少有過完整的小一校園生活」。目前小學上午或下午安排返學，但中學可於上午及下午安排學生回校，張勇邦認為小學上下午均有學生回校是不可行，因部分小學生需坐校巴及家長接送，有別於中學生可獨立返放學。

教協昨早發新聞稿，稱需按照疫情發展，根據整體疫情受控程度，以師生健康為前提，制訂恢復面授課堂安排，並盡快向學校公布。教育局昨回覆查詢稱，一直密切留意疫情的發展及聽取專家的醫學意見，並與學界溝通，當疫情漸趨穩定及學校有足夠的準備時，會考慮進一步放寬面授課堂安排，並會盡快公布。當局亦再鼓勵學校教職員積極接種疫苗，「保障個人、學校師生及社會大眾的健康」。

現行安排准全體教職員定期病毒檢測的學校申請全校復課，教育局截至上周五（19日）收到共1400多間學校申請，中小學則佔約160間。