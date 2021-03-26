港聞

港聞二

教局研復活節假後准全校2/3學生復課

【明報專訊】學校復活節長假後的4月中，更多學生有望回校上課。疫情近日轉趨緩和，教育局研究復活節假後放寬可供學生回校的上限，考慮由1/3增至2/3，即容許4個年級的小學生面授，而中學6個年級的學生可分批上下午回校，每半天最多4個年級。研究仍有待專家意見，有關安排最快今天公布。有小學校長形容對小一、小二生「虧欠太多」，希望讓他們輪流返學。家校會主席希望家長體諒學校編排的復課優次。

家校會：會以全校福祉編排 冀體諒優次

家庭與學校合作事宜委員會主席方奕展稱，部分家長熱切期望復課，尤其雙職家長難兼顧上班及照顧子女，又希望子女學習進度不要太「脫節」，與此同時也不排除有家長對疫情擔憂，他認為學校防疫上已盡做可做的工作，本身也承受很大壓力，學生及家長也要配合，如有病徵便應告假。

倘落實安排，各級中學生都有機會每天返學，但部分年級小學生仍需輪流上學。方奕展稱，理解家長想子女獲面授機會，但如未如所願也希望大家體諒，他稱，相信校方定以全校學生福祉決定不同級別的面授安排，「學校不會有私心哪年級返學，哪年級不返。學校當然想所有學生返學，但實際情况、教育局指引也不許可」。

津小議會：小五六優先 不應扣連教師檢測

津貼小學議會主席胡艷芬稱，期望可放寬至2/3回校，「讓比現在更多的人返學，大家都開心」，又認為安排不應與教師檢測扣連。倘放寬4級小學生回校，她稱小五、六仍是優先返學，因要應付呈分試及升中，但其他年級也不能完全不返，故會安排輪流回校，讓家長亦有機會「鬆一鬆」。

校長：小一二「虧欠太多」 盼容輪流返

資助小學校長會名譽主席張勇邦稱，期望至少放寬至1/2（3個級別），最好容許2/3（4個級別）學生回校，他稱，會讓小四至小六回校，餘下一個級別的回校機會，會優先讓小一、小二輪流返，他形容教育界小一、小二「虧欠太多」，「小三生至少有過完整的小一校園生活」。目前小學上午或下午安排返學，但中學可於上午及下午安排學生回校，張勇邦認為小學上下午均有學生回校是不可行，因部分小學生需坐校巴及家長接送，有別於中學生可獨立返放學。

教協昨早發新聞稿，稱需按照疫情發展，根據整體疫情受控程度，以師生健康為前提，制訂恢復面授課堂安排，並盡快向學校公布。教育局昨回覆查詢稱，一直密切留意疫情的發展及聽取專家的醫學意見，並與學界溝通，當疫情漸趨穩定及學校有足夠的準備時，會考慮進一步放寬面授課堂安排，並會盡快公布。當局亦再鼓勵學校教職員積極接種疫苗，「保障個人、學校師生及社會大眾的健康」。

現行安排准全體教職員定期病毒檢測的學校申請全校復課，教育局截至上周五（19日）收到共1400多間學校申請，中小學則佔約160間。

相關字詞﹕家校會 方奕展 教育局 教協 胡艷芬 張勇邦

上 / 下一篇新聞

疆棉風波發酵 多品牌被翻舊帳 H&M被拆廣告牌抵制 牽連Nike、adidas、Uniqlo等
疆棉風波發酵 多品牌被翻舊帳 H&M被拆廣告牌抵制 牽連Nike、adidas、Uniqlo等
官媒發布機械採棉短片 棉農反駁強迫勞動
官媒發布機械採棉短片 棉農反駁強迫勞動
學者：商家明星ＫＯＬ推波助瀾 望分杯羹
學者：商家明星ＫＯＬ推波助瀾 望分杯羹
鍾國斌：倘棄用疆棉國家增 全球棉花漲價
鍾國斌：倘棄用疆棉國家增 全球棉花漲價
環時：多家疆棉生產商去年起遭停BCI認證
環時：多家疆棉生產商去年起遭停BCI認證
隔4月首無源頭不明 宗教活動研放寬 專家憂復活節假反彈 鬆綁應待連續7日無不明個案
隔4月首無源頭不明 宗教活動研放寬 專家憂復活節假反彈 鬆綁應待連續7日無不明個案
上周打BioNTech 五旬漢行山猝死 衛署未提患長期病否 注疫苗後死亡增至11宗
上周打BioNTech 五旬漢行山猝死 衛署未提患長期病否 注疫苗後死亡增至11宗
聶德權：參觀接種中心時已悉藥瓶問題
聶德權：參觀接種中心時已悉藥瓶問題
醫局1.2萬員工已打針 科興BioNTech「四六」比
醫局1.2萬員工已打針 科興BioNTech「四六」比
醫局稱計錯「高風險區」津貼 醫護被追「回水」
醫局稱計錯「高風險區」津貼 醫護被追「回水」
李宇軒無音信 懲教稱「無此人」 關注組：6人警署內拒家屬律師
李宇軒無音信 懲教稱「無此人」 關注組：6人警署內拒家屬律師
DSE試場倘現確診同場須否隔離 考評局：答唔到
DSE試場倘現確診同場須否隔離 考評局：答唔到
范鴻齡：醫局高層應宣誓 前線不需 稱個人想法 醫生工會：鬆一口氣
范鴻齡：醫局高層應宣誓 前線不需 稱個人想法 醫生工會：鬆一口氣
立會通過改議事規則 引入「停賽」制度縮發言時間
立會通過改議事規則 引入「停賽」制度縮發言時間
瘀傷報警 庭上稱意外 男警襲警員女友罪脫
瘀傷報警 庭上稱意外 男警襲警員女友罪脫
曾列強檢廈 長期病青年猝斃
曾列強檢廈 長期病青年猝斃
食環CCTV拍垃圾黑點 77次交相關部門防罪行
食環CCTV拍垃圾黑點 77次交相關部門防罪行
沙田污水廠遷岩洞料2029年竣工
沙田污水廠遷岩洞料2029年竣工
女童捱餓4日再遭綁 繼母：加罰因偷食物
女童捱餓4日再遭綁 繼母：加罰因偷食物
警狎6童刑滿出獄 遭覆核刑期
警狎6童刑滿出獄 遭覆核刑期
港府函多國領館促不承認BNO 路透：有外交官稱近乎挑釁 料多數國家無視
港府函多國領館促不承認BNO 路透：有外交官稱近乎挑釁 料多數國家無視
區議員李軒朗裁「非妥為當選」 政府：短期不補選
區議員李軒朗裁「非妥為當選」 政府：短期不補選
傑斯鍾翰林申請保釋被拒
傑斯鍾翰林申請保釋被拒
九巴加價 郊遊線加幅較高 稱九成乘客每程多付1至9毫
九巴加價 郊遊線加幅較高 稱九成乘客每程多付1至9毫
水上樂園月底招聘400人 劉鳴煒：開幕視乎疫情入伙紙進度
水上樂園月底招聘400人 劉鳴煒：開幕視乎疫情入伙紙進度
梵蒂岡外交部長：不認為嘩眾取寵就港發聲有效
梵蒂岡外交部長：不認為嘩眾取寵就港發聲有效
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】出席網上峰會 轟台前防長明顯挑釁 葉劉聞「台灣是國家」即離場
【Emily】出席網上峰會 轟台前防長明顯挑釁 葉劉聞「台灣是國家」即離場
【Emily】吳秋北轟地產霸權 石禮謙批活喺60年代
【Emily】吳秋北轟地產霸權 石禮謙批活喺60年代
【Emily】湯家驊點名民主黨有機會「跑出」
【Emily】湯家驊點名民主黨有機會「跑出」
【Emily】13地點推「城市景昔」 AR穿越睇歷史圖像
【Emily】13地點推「城市景昔」 AR穿越睇歷史圖像
【Emily】區議員張國昌 家庭原因退出民主黨
【Emily】區議員張國昌 家庭原因退出民主黨
【Emily】藝術館百幅藏品影像 港鐵站展示
【Emily】藝術館百幅藏品影像 港鐵站展示