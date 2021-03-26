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港聞二

醫局稱計錯「高風險區」津貼 醫護被追「回水」

【明報專訊】醫管局在疫情下推出緊急應變特別津貼（SERA），向執行高風險職務的員工表達感謝和認同，但因計算問題，近期有員工被要求以未發工資及假期抵消差額，有醫生被要求退回數以萬元津貼，5個醫療人員工會昨發聯合聲明表達憤怒，促停扣薪扣假。醫管局行政總裁高拔陞稱有部門的津貼計算未必很準確，人力資源部會重新檢視。

醫局要求假期未發薪金抵消差額

高拔陞：人力資源部重新檢視計算

專職醫療人員及護士協會、公共醫療醫生協會、醫管局員工陣線、前線醫生聯盟和醫院管理局職工總會昨發聯合聲明，表示收到不少同事求助，稱局方因計算方法出錯，向部分曾到「高風險區」工作的同事多付SERA，要求同事同意以未發工資及累積假期抵消，對局方做法十分憤怒。

聲明續稱，局方以SERA鼓勵同事到高風險區工作後打算收回津貼及假期，有違協議精神，是出爾反爾和破壞士氣。

公共醫療醫生協會長馬仲儀表示，過去一兩周收到求助，涉不同醫院醫護，有管理層要求重新計算已發放津貼，有醫生被要求退回以萬元計的津貼；有人被要求還8至10日假；有人下月要被扣糧。

工會斥出爾反爾破壞士氣

馬仲儀舉例，有深切治療部所有同事上班時要輪流照顧隔離病房病人，部門為涉及同事申領津貼，但近期總部稱不是所有團隊照顧的病人都屬隔離病房，要求重計。

馬仲儀批評「做咗成年，人工落咗袋、假都放咗，突然話計錯要攞返晒，好有問題囉」，促停止追回已發放津貼和假期；若局方要闡釋新計算方法，亦應定新實施日。

醫管局行政總裁高拔陞回應，發放有關津貼的原則和指標無變，不同部門亦用同一把尺，知悉有報道稱部分部門計算上未必很準確要再研究，人力資源部會重新檢視計算和商討。

（疫情第四波）

相關字詞﹕公共醫療醫生協會 醫管局員工陣線 醫管局

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