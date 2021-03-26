醫局1.2萬員工已打針 科興BioNTech「四六」比

已打者探病 研採抗原測試代核酸檢測

醫管局行政總裁高拔陞稱，正研究探訪安排，醫院現只容許恩恤探訪，例如涵蓋紓緩病房較嚴重的患者，丈夫陪產等，並要提供72小時內陰性核酸檢測陰性證明。當局相信已接種兩劑後兩周者的抗體水平較高，會探討使用數十分鐘就有結果的抗原測試，代替72小時核酸測試。

至於有關探訪安排可否延伸至一般探訪，高說下步會探討擴至復康病房和療養病房，另會研究安排住院時間較長的病人打疫苗。他補充，急症病房的患者多數不適合接種疫苗，至於療養科等患者，當局會在接種前為體弱者評估。

港府暫停接種BioNTech，醫管局主席范鴻齡表示原本在當局疫苗接種中心工作的醫護，已返回工作崗位，待通知恢復接種時，相信可於短時間內投入服務。

高拔陞稱，當局於過去一周，配合社署到安老院視察，以及評估長者是否適合接種疫苗，將會先到10間參與先導計劃的院舍。

（疫情第四波）