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醫局1.2萬員工已打針 科興BioNTech「四六」比

【明報專訊】醫管局至昨日有約1.2萬名員工接種首劑新冠病毒疫苗，佔8.4萬名員工14%，打科興及BioNTech各佔四成和六成，當局稱接種人數「至今尚可」。當局亦正研究已接種疫苗者到醫院等探訪安排，可以當日抗原測試，代替72小時內的核酸測試，期望在未來數周推行。

已打者探病 研採抗原測試代核酸檢測

醫管局行政總裁高拔陞稱，正研究探訪安排，醫院現只容許恩恤探訪，例如涵蓋紓緩病房較嚴重的患者，丈夫陪產等，並要提供72小時內陰性核酸檢測陰性證明。當局相信已接種兩劑後兩周者的抗體水平較高，會探討使用數十分鐘就有結果的抗原測試，代替72小時核酸測試。

至於有關探訪安排可否延伸至一般探訪，高說下步會探討擴至復康病房和療養病房，另會研究安排住院時間較長的病人打疫苗。他補充，急症病房的患者多數不適合接種疫苗，至於療養科等患者，當局會在接種前為體弱者評估。

港府暫停接種BioNTech，醫管局主席范鴻齡表示原本在當局疫苗接種中心工作的醫護，已返回工作崗位，待通知恢復接種時，相信可於短時間內投入服務。

高拔陞稱，當局於過去一周，配合社署到安老院視察，以及評估長者是否適合接種疫苗，將會先到10間參與先導計劃的院舍。

（疫情第四波）

相關字詞﹕新型冠狀病毒 高拔陞 醫管局

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