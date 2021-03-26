港聞

港聞二

聶德權：參觀接種中心時已悉藥瓶問題

【明報專訊】政府前日早上10時宣布因包裝瑕疵暫停接種BioNTech疫苗，公務員事務局長聶德權稱，8時前已收到代理商復星書面通知，又透露早前參觀接種中心已獲悉藥瓶問題，但未有具體說明日子。有藥劑師表示，英國有藥劑師亦反映當地曾發現BioNTech藥瓶蓋鬆，料因當地報告數目低而無停接種。

稱藥劑師反映瓶蓋傾斜內有沉澱物

聶德權昨在商台《在晴朗的一天出發》表示，衛生署前日在接種中心開始運作的8時前收到通知，只有很短時間處理。被問為何部分中心一度恢復接種，聶稱「花了少少時間」溝通及了解嚴重性、安全及質素，事後確認所有中心只接種涉事的210102批次，第二批仍在儲存，但當時掌握的資訊未必全面，故溝通混亂。

對於當局何時知悉包裝問題，聶說早前參觀接種中心，藥劑師曾反映瓶內有沉澱物、瓶蓋傾斜等，已沒使用有問題疫苗。

接種第二劑BioNTech方面，聶表示會研究安排特定日子予已接種首劑者，省卻重新預約時間，若日子不適合，個別市民可改期。食衛局長陳肇始昨在港台《千禧年代》表示，當局會因應首劑先後次序安排第二劑接種。

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨在商台《在晴朗的一天出發》說，相信事件涉系統性生產問題可能性低，否則多國家會受影響，料只是隨機性瑕疵，因此不會查太久。何不建議本港再買第4款新冠疫苗，因全球好多地方缺針，港不宜大量囤積。

英疫苗蓋曾異常 無叫停接種

崔俊明料因報告數目少

醫院藥劑師學會會長崔俊明昨在上述兩節目及向本報表示，有英國藥劑師反映當地亦曾現BioNTech藥瓶蓋鬆並有向BioNTech匯報，相信因當地報告的包裝異常量低而無叫停。崔說生產時可用肉眼或紅外線檢查到玻璃裂、樽蓋問題，促盡快提供事件報告，又批評德國BioNTech未有承諾送新一批疫苗來港等，「無理由咁無責任感」。

BioNTech回覆本報稱，已開始調查有關包裝問題成因，會包括接種中心處理疫苗、供應鏈、包裝到製作有關批次過程，但沒正面回應預期完成調查日期、會否向香港供應新一批疫苗、其他地方有否相類報告等。

（疫情第四波）

相關字詞﹕新冠疫苗 新型冠狀病毒肺炎疫苗

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