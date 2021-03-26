上周打BioNTech 五旬漢行山猝死 衛署未提患長期病否 注疫苗後死亡增至11宗

獨行麥理浩徑 遠足客發現昏迷

衛生署昨晚公布，59歲男子昨於西貢被遠足者發現失去知覺，由政府飛行服務隊送往東區醫院，搶救無效證實死亡。

該名姓李男子曾於3月18日在彩虹道羽毛球中心接種BioNTech疫苗，在中心觀察期間無不適紀錄；新聞稿未提及他生前有無長期病。這是本港第11宗接種新冠疫苗後死亡個案，當中9人接種科興，2人接種BioNTech。

據警方資料，該男子昨上午11時許被行山客發現於西貢西灣山麥理浩徑第二段的山徑昏迷不醒，行山客報警，李由飛行服務隊直升機救起，送院不治，警方初步調查相信李獨自行山。據了解，李任職保安經理，無長期病紀錄，有近5年獨自行山習慣，昨由西灣出發往東霸，沿途有「打卡」傳送予妻子。

另外，前日約8600人接種第一劑科興疫苗，當中5人送院，一名26歲男子接種科興後現貝爾面癱，情况嚴重需留院，其餘4人治療後出院，包括有接種者現過敏反應和嘴唇麻痹。

昨8200人打科興 11日新低

8間科興接種中心的整體接種率連續第二日跌至不足八成，僅79%，昨日約8200人接種科興，是11日新低；同日4500人預約科興，是近4日低位。

第二批約100萬劑科興疫苗昨午由北京運抵香港，累計約200萬劑科興已供港。本港至昨有269,600人打了科興；BioNTech前日起暫停接種，維持約151,300人已打該疫苗。

《蘋果日報》報道，保安局長李家超周一接種第二劑科興，昨上午約11時到伊利沙伯醫院日間醫療中心3樓求醫，前頸疑似現紅疹。

保安局昨晚發稿稱，李家超在接種第二劑疫苗後，完全沒不良反應或不適，每日如常工作，並沒休假。李較早前經私家醫生做頸部扁平疣皮膚手術，皮膚現紅疹是術後過渡期反應，這與昨日到伊院一般例行覆診無關。保安局又稱李健康狀况良好。

明報記者

（疫情第四波）