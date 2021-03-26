隔4月首無源頭不明 宗教活動研放寬 專家憂復活節假反彈 鬆綁應待連續7日無不明個案

教會或允坐三成滿 待拍板

增9確診 URSUS再增3宗

昨多9宗確診，當中5宗輸入分別來自菲律賓、印度及巴基斯坦，均驗出變異N501Y病毒株，其中3人為外傭，另少於10宗初確。其餘4宗確診與本地個案有流行病學關連，3宗屬URSUS Fitness群組，群組累計154人確診。昨未錄得源頭不明個案，對上一次沒源頭不明個案已是去年11月16日。

疫情回落下，各界要求放寬控疫措施。去年12月2日起，宗教活動的群組聚集豁免被撤銷，聖公會教省秘書長管浩鳴昨表示，冀疫情受控後可放寬宗教活動限制，本港教會沒爆發大型群組，風險不高，但理解崇拜人數多，當局在防疫原則上會擔心。他說聖公會教堂樓底高，通風較好，料問題不大，如可恢復實體崇拜，入場者須探熱及潔手，並會鼓勵留名、電話及座位資料，亦可用「安心出行」程式，以便追蹤。

旅遊業倡重開郵輪碼頭

香港旅行社解困大聯盟昨去信食衛局及商經局，要求盡快放寬本地遊及郵輪公海遊。召集人姚柏良表示業界已「彈盡糧絕」，盼能放寬限聚令，給予旅遊巴及遊船豁免，讓業界能恢復本地遊。聯盟亦盼政府能重開郵輪碼頭，允許辦「不落地」的郵輪公海遊，並盡早擬定通關時間表，向各地爭取推疫苗護照。

許樹昌：第四波近尾聲未結束

梁子超：受控言之尚早

中大呼吸系統科講座教授許樹昌料第四波疫情「接近尾聲」，但不敢說已結束。他認為須觀察多一段時間，暫不宜放寬措施，倘社區有隱形傳播鏈未清，擔憂倘太早放寬，復活節假期多人活動聚集，疫情會再反彈，最好當連續7至10日沒源頭不明個案時，才逐步放寬措施，例如餐廳每枱由4人增至6人、恢復實體崇拜等。較高危場所如酒吧、卡拉OK則遲些才合適重開。

呼吸系統專科醫生梁子超稱，過去5日源頭不明個案較上周減少，疫情有向好趨勢，但是否受控屬「言之尚早」。他認為不宜太急放寬社交距離措施，擔憂復活節假期出現報復式消費或聚會，令疫情反彈，較穩妥是觀察多兩周， 如每周源頭不明個案持續減半，便可逐步放寬措施，例如食肆每枱人數上限，但仍不宜放寬如演唱會的人多活動。他強調如放寬措施，場所須改善通風、記錄顧客資料以便追蹤，政府亦要加強追蹤檢疫。

另外，深圳市衛健委昨宣布放寬入境者檢疫，集中隔離14日後，如核酸檢測為陰性，便可自由活動，毋須額外接受7日社區管理，即家居隔離。

明報記者

（疫情第四波）