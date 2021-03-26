港聞

港聞二

隔4月首無源頭不明 宗教活動研放寬 專家憂復活節假反彈 鬆綁應待連續7日無不明個案

【明報專訊】本港昨增9宗新冠病毒確診，4宗本地確診均屬有流行病學關連，是相隔4個多月後首度單日沒不明個案。現有社交距離措施下周屆滿，政府消息稱，正研放寬宗教活動限制，包括探討座位限坐三成滿，但尚待「拍板」。有專家相信第四波疫情已近尾聲，但仍憂社區隱形傳播鏈未清，且復活節假在即，太早放寬或惹反彈，認為暫不宜放寬，倘連續7日至10日沒源頭不明個案，就可逐步放寬。

教會或允坐三成滿 待拍板

增9確診 URSUS再增3宗

昨多9宗確診，當中5宗輸入分別來自菲律賓、印度及巴基斯坦，均驗出變異N501Y病毒株，其中3人為外傭，另少於10宗初確。其餘4宗確診與本地個案有流行病學關連，3宗屬URSUS Fitness群組，群組累計154人確診。昨未錄得源頭不明個案，對上一次沒源頭不明個案已是去年11月16日。

疫情回落下，各界要求放寬控疫措施。去年12月2日起，宗教活動的群組聚集豁免被撤銷，聖公會教省秘書長管浩鳴昨表示，冀疫情受控後可放寬宗教活動限制，本港教會沒爆發大型群組，風險不高，但理解崇拜人數多，當局在防疫原則上會擔心。他說聖公會教堂樓底高，通風較好，料問題不大，如可恢復實體崇拜，入場者須探熱及潔手，並會鼓勵留名、電話及座位資料，亦可用「安心出行」程式，以便追蹤。

旅遊業倡重開郵輪碼頭

香港旅行社解困大聯盟昨去信食衛局及商經局，要求盡快放寬本地遊及郵輪公海遊。召集人姚柏良表示業界已「彈盡糧絕」，盼能放寬限聚令，給予旅遊巴及遊船豁免，讓業界能恢復本地遊。聯盟亦盼政府能重開郵輪碼頭，允許辦「不落地」的郵輪公海遊，並盡早擬定通關時間表，向各地爭取推疫苗護照。

許樹昌：第四波近尾聲未結束

梁子超：受控言之尚早

中大呼吸系統科講座教授許樹昌料第四波疫情「接近尾聲」，但不敢說已結束。他認為須觀察多一段時間，暫不宜放寬措施，倘社區有隱形傳播鏈未清，擔憂倘太早放寬，復活節假期多人活動聚集，疫情會再反彈，最好當連續7至10日沒源頭不明個案時，才逐步放寬措施，例如餐廳每枱由4人增至6人、恢復實體崇拜等。較高危場所如酒吧、卡拉OK則遲些才合適重開。

呼吸系統專科醫生梁子超稱，過去5日源頭不明個案較上周減少，疫情有向好趨勢，但是否受控屬「言之尚早」。他認為不宜太急放寬社交距離措施，擔憂復活節假期出現報復式消費或聚會，令疫情反彈，較穩妥是觀察多兩周， 如每周源頭不明個案持續減半，便可逐步放寬措施，例如食肆每枱人數上限，但仍不宜放寬如演唱會的人多活動。他強調如放寬措施，場所須改善通風、記錄顧客資料以便追蹤，政府亦要加強追蹤檢疫。

另外，深圳市衛健委昨宣布放寬入境者檢疫，集中隔離14日後，如核酸檢測為陰性，便可自由活動，毋須額外接受7日社區管理，即家居隔離。

明報記者

（疫情第四波）

相關字詞﹕社交距離措施 源頭不明 疫情 新冠肺炎

上 / 下一篇新聞

疆棉風波發酵 多品牌被翻舊帳 H&M被拆廣告牌抵制 牽連Nike、adidas、Uniqlo等
疆棉風波發酵 多品牌被翻舊帳 H&M被拆廣告牌抵制 牽連Nike、adidas、Uniqlo等
官媒發布機械採棉短片 棉農反駁強迫勞動
官媒發布機械採棉短片 棉農反駁強迫勞動
學者：商家明星ＫＯＬ推波助瀾 望分杯羹
學者：商家明星ＫＯＬ推波助瀾 望分杯羹
鍾國斌：倘棄用疆棉國家增 全球棉花漲價
鍾國斌：倘棄用疆棉國家增 全球棉花漲價
環時：多家疆棉生產商去年起遭停BCI認證
環時：多家疆棉生產商去年起遭停BCI認證
上周打BioNTech 五旬漢行山猝死 衛署未提患長期病否 注疫苗後死亡增至11宗
上周打BioNTech 五旬漢行山猝死 衛署未提患長期病否 注疫苗後死亡增至11宗
聶德權：參觀接種中心時已悉藥瓶問題
聶德權：參觀接種中心時已悉藥瓶問題
醫局1.2萬員工已打針 科興BioNTech「四六」比
醫局1.2萬員工已打針 科興BioNTech「四六」比
醫局稱計錯「高風險區」津貼 醫護被追「回水」
醫局稱計錯「高風險區」津貼 醫護被追「回水」
李宇軒無音信 懲教稱「無此人」 關注組：6人警署內拒家屬律師
李宇軒無音信 懲教稱「無此人」 關注組：6人警署內拒家屬律師
教局研復活節假後准全校2/3學生復課
教局研復活節假後准全校2/3學生復課
DSE試場倘現確診同場須否隔離 考評局：答唔到
DSE試場倘現確診同場須否隔離 考評局：答唔到
范鴻齡：醫局高層應宣誓 前線不需 稱個人想法 醫生工會：鬆一口氣
范鴻齡：醫局高層應宣誓 前線不需 稱個人想法 醫生工會：鬆一口氣
立會通過改議事規則 引入「停賽」制度縮發言時間
立會通過改議事規則 引入「停賽」制度縮發言時間
瘀傷報警 庭上稱意外 男警襲警員女友罪脫
瘀傷報警 庭上稱意外 男警襲警員女友罪脫
曾列強檢廈 長期病青年猝斃
曾列強檢廈 長期病青年猝斃
食環CCTV拍垃圾黑點 77次交相關部門防罪行
食環CCTV拍垃圾黑點 77次交相關部門防罪行
沙田污水廠遷岩洞料2029年竣工
沙田污水廠遷岩洞料2029年竣工
女童捱餓4日再遭綁 繼母：加罰因偷食物
女童捱餓4日再遭綁 繼母：加罰因偷食物
警狎6童刑滿出獄 遭覆核刑期
警狎6童刑滿出獄 遭覆核刑期
港府函多國領館促不承認BNO 路透：有外交官稱近乎挑釁 料多數國家無視
港府函多國領館促不承認BNO 路透：有外交官稱近乎挑釁 料多數國家無視
區議員李軒朗裁「非妥為當選」 政府：短期不補選
區議員李軒朗裁「非妥為當選」 政府：短期不補選
傑斯鍾翰林申請保釋被拒
傑斯鍾翰林申請保釋被拒
九巴加價 郊遊線加幅較高 稱九成乘客每程多付1至9毫
九巴加價 郊遊線加幅較高 稱九成乘客每程多付1至9毫
水上樂園月底招聘400人 劉鳴煒：開幕視乎疫情入伙紙進度
水上樂園月底招聘400人 劉鳴煒：開幕視乎疫情入伙紙進度
梵蒂岡外交部長：不認為嘩眾取寵就港發聲有效
梵蒂岡外交部長：不認為嘩眾取寵就港發聲有效
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】出席網上峰會 轟台前防長明顯挑釁 葉劉聞「台灣是國家」即離場
【Emily】出席網上峰會 轟台前防長明顯挑釁 葉劉聞「台灣是國家」即離場
【Emily】吳秋北轟地產霸權 石禮謙批活喺60年代
【Emily】吳秋北轟地產霸權 石禮謙批活喺60年代
【Emily】湯家驊點名民主黨有機會「跑出」
【Emily】湯家驊點名民主黨有機會「跑出」
【Emily】13地點推「城市景昔」 AR穿越睇歷史圖像
【Emily】13地點推「城市景昔」 AR穿越睇歷史圖像
【Emily】區議員張國昌 家庭原因退出民主黨
【Emily】區議員張國昌 家庭原因退出民主黨
【Emily】藝術館百幅藏品影像 港鐵站展示
【Emily】藝術館百幅藏品影像 港鐵站展示