學者：商家明星ＫＯＬ推波助瀾 望分杯羹

2019年，多個奢侈品牌因T恤標註香港為「國家」遭內地網民抵制，之後紛紛發道歉聲明。

料關注度淡去後事件不了了之

今次對象變成大眾消費品，方可成認為，雙方大概會在關注度淡去後不了了之，「看不到一個很妥當的結束方式」。品牌若道歉，將影響更龐大的西方市場，但在中國牽涉的利益太多，又不太可能退出，「但之後這些國外品牌在中國市場的佔有率是否會逐漸下降、國產品牌是否藉機發展得更好，逐漸形成一個『內循環』，是有可能的」。

有業內人士對《財經》指出，和中國市場有關的跨國企業都要在總部和中國方面做利益權衡，在中西方意識形態衝突加劇時，商業去政治化變得如履薄冰。「紅星新聞」引述中國現代國際關係研究院美國所副研究員賈春陽稱，西方抵制新疆棉花的真正意圖，很可能是為了打壓中國棉花及棉紡織業，以服務本國棉花及相關產業。

明報記者