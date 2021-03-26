官媒發布機械採棉短片 棉農反駁強迫勞動

新華網還指出，新疆長絨棉「世界頂級，做衣被，暖和、透氣、舒適，長年供不應求」。第一財經網也報道，根據國家統計局公布的棉花進口量和出口量，2004年起中國棉花外貿已現逆差，前年進口184.9萬噸，是出口的約3.5倍。

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新疆700萬人從事棉花生產

中新網引述新疆農業農村廳數據稱，去年新疆棉田達2419.66萬畝，其中機械採棉面積達1689.63萬畝，佔總棉花耕作面積69.83%。北疆95%以上棉田已全機械化，南疆棉花採收機械化率也逐年提升。《人民日報（海外版）》下屬微信公號「俠客島」表示，數據顯示新疆一半以上農民、即約700萬人從事棉花生產，少數民族約佔七成，棉花是當地農民、特別是南疆維吾爾族聚居區農民主要收入。

上周四（18日）外交部涉疆問題記者會上，阿克蘇地區庫車市的棉農米吉提‧依米提說，家中有300畝地，主要種棉花，每年收入約15萬元人民幣，近年都會花錢請人摘棉花，反問「我們種自己的地，收自己的棉花，掙自己的錢，怎麼叫強迫勞動呢」。