疆棉風波發酵 多品牌被翻舊帳 H&M被拆廣告牌抵制 牽連Nike、adidas、Uniqlo等

H&M周三（24日）被翻出去年10月曾發聲明，稱停止使用新疆棉花，雖然前日表示尊重中國消費者，但未能平息內地民眾怒火。新疆烏魯木齊市匯嘉時代百貨公司昨勒令H&M店舖停業一天，閉店通知寫着「H&M摘掉有色眼鏡，立刻停止散布虛假信息」，稱其聲明「跟風西方政治議題」、「既無知又傲慢」，對新疆人民造成極大傷害，要求H&M向新疆人民鄭重道歉。

另有網上短片顯示，成都大悅城工作人員昨日拆除H&M戶外廣告牌，大批網民留言支持，並要求杯葛更多抵制新疆棉花品牌。河南鄭州中原萬達H&M門市，一名年輕女士手舉寫有「我支持新疆棉花、抵制HM」標語牌，試圖勸說阻攔顧客進店，最後被警方帶走，還險些跌倒。在百度地圖、高德地圖、騰訊地圖App搜索「H&M」，均找不到相關地點。

商務部：反對以新疆人權問題為由施制裁

中國消費者協會昨亦發出聲明，稱相關企業機構做法嚴重傷害中國消費者感情，侵害消費者合法權益，將密切關注事態發展。

商務部發言人高峰昨在記者會表示，所謂新疆地區「強迫勞動」完全是子虛烏有，「純白無瑕的新疆棉花不容任何勢力玷污抹黑」；中國反對任何外部勢力干涉新疆事務和中國內政，反對基於謊言和虛假信息、以所謂新疆人權問題為由對中方有關實體和個人實施制裁。

高峰強調，對個別企業基於虛假信息作出的所謂商業決策，中國消費者已用實際行動回應，希望有關企業尊重市場規律，糾正錯誤做法，避免商業問題政治化；又稱中國歡迎外國企業到新疆實地考察，也願意為各國企業在新疆開展貿易投資提供積極支持。

華春瑩展示「美國黑奴採棉」照 被揭失實

外交部發言人華春瑩昨形容，新疆棉是「世界上最好的棉花之一」，不用是相關企業損失。她又展示一張聲稱「美國黑奴被强迫在棉花地裏採摘」的照片，稱新疆棉花田已廣泛採用機械化採摘，「強迫勞動」指控不存在。但相關圖片被揭是美國攝影師萊昂（Danny Lyon）1968年拍攝得州一所監獄囚犯在棉花田工作，並非強迫黑奴摘棉花。

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