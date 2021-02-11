港聞

港聞一

疆棉風波發酵 多品牌被翻舊帳 H&M被拆廣告牌抵制 牽連Nike、adidas、Uniqlo等

【明報專訊】內地「新疆棉風波」持續發酵，瑞典時裝品牌H&M去年10月停用新疆棉的聲明日前被翻出抨擊，品牌在內地多間店舖昨日停業，開門店舖則門庭冷清，有人舉牌抗議被警察帶走；多家導航地圖不再顯示H&M標記。事件波及Nike、adidas、Uniqlo等品牌，同被翻拒用新疆棉花舊帳。杯葛聲四起下，半日超過40名中港台代言明星急與相關品牌解約（詳刊C2）。商務部、外交部和中國消費者協會昨亦接連表態，稱「純白無瑕的新疆棉花不容任何勢力玷污抹黑」。

H&M周三（24日）被翻出去年10月曾發聲明，稱停止使用新疆棉花，雖然前日表示尊重中國消費者，但未能平息內地民眾怒火。新疆烏魯木齊市匯嘉時代百貨公司昨勒令H&M店舖停業一天，閉店通知寫着「H&M摘掉有色眼鏡，立刻停止散布虛假信息」，稱其聲明「跟風西方政治議題」、「既無知又傲慢」，對新疆人民造成極大傷害，要求H&M向新疆人民鄭重道歉。

另有網上短片顯示，成都大悅城工作人員昨日拆除H&M戶外廣告牌，大批網民留言支持，並要求杯葛更多抵制新疆棉花品牌。河南鄭州中原萬達H&M門市，一名年輕女士手舉寫有「我支持新疆棉花、抵制HM」標語牌，試圖勸說阻攔顧客進店，最後被警方帶走，還險些跌倒。在百度地圖、高德地圖、騰訊地圖App搜索「H&M」，均找不到相關地點。

商務部：反對以新疆人權問題為由施制裁

中國消費者協會昨亦發出聲明，稱相關企業機構做法嚴重傷害中國消費者感情，侵害消費者合法權益，將密切關注事態發展。

商務部發言人高峰昨在記者會表示，所謂新疆地區「強迫勞動」完全是子虛烏有，「純白無瑕的新疆棉花不容任何勢力玷污抹黑」；中國反對任何外部勢力干涉新疆事務和中國內政，反對基於謊言和虛假信息、以所謂新疆人權問題為由對中方有關實體和個人實施制裁。

高峰強調，對個別企業基於虛假信息作出的所謂商業決策，中國消費者已用實際行動回應，希望有關企業尊重市場規律，糾正錯誤做法，避免商業問題政治化；又稱中國歡迎外國企業到新疆實地考察，也願意為各國企業在新疆開展貿易投資提供積極支持。

華春瑩展示「美國黑奴採棉」照 被揭失實

外交部發言人華春瑩昨形容，新疆棉是「世界上最好的棉花之一」，不用是相關企業損失。她又展示一張聲稱「美國黑奴被强迫在棉花地裏採摘」的照片，稱新疆棉花田已廣泛採用機械化採摘，「強迫勞動」指控不存在。但相關圖片被揭是美國攝影師萊昂（Danny Lyon）1968年拍攝得州一所監獄囚犯在棉花田工作，並非強迫黑奴摘棉花。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕中美角力 中歐關係 涉疆問題 維吾爾族 新疆人權 抵制 強迫勞動 新疆棉花 H＆M

上 / 下一篇新聞

官媒發布機械採棉短片 棉農反駁強迫勞動
官媒發布機械採棉短片 棉農反駁強迫勞動
學者：商家明星ＫＯＬ推波助瀾 望分杯羹
學者：商家明星ＫＯＬ推波助瀾 望分杯羹
鍾國斌：倘棄用疆棉國家增 全球棉花漲價
鍾國斌：倘棄用疆棉國家增 全球棉花漲價
環時：多家疆棉生產商去年起遭停BCI認證
環時：多家疆棉生產商去年起遭停BCI認證
隔4月首無源頭不明 宗教活動研放寬 專家憂復活節假反彈 鬆綁應待連續7日無不明個案
隔4月首無源頭不明 宗教活動研放寬 專家憂復活節假反彈 鬆綁應待連續7日無不明個案
上周打BioNTech 五旬漢行山猝死 衛署未提患長期病否 注疫苗後死亡增至11宗
上周打BioNTech 五旬漢行山猝死 衛署未提患長期病否 注疫苗後死亡增至11宗
聶德權：參觀接種中心時已悉藥瓶問題
聶德權：參觀接種中心時已悉藥瓶問題
醫局1.2萬員工已打針 科興BioNTech「四六」比
醫局1.2萬員工已打針 科興BioNTech「四六」比
醫局稱計錯「高風險區」津貼 醫護被追「回水」
醫局稱計錯「高風險區」津貼 醫護被追「回水」
李宇軒無音信 懲教稱「無此人」 關注組：6人警署內拒家屬律師
李宇軒無音信 懲教稱「無此人」 關注組：6人警署內拒家屬律師
教局研復活節假後准全校2/3學生復課
教局研復活節假後准全校2/3學生復課
DSE試場倘現確診同場須否隔離 考評局：答唔到
DSE試場倘現確診同場須否隔離 考評局：答唔到
范鴻齡：醫局高層應宣誓 前線不需 稱個人想法 醫生工會：鬆一口氣
范鴻齡：醫局高層應宣誓 前線不需 稱個人想法 醫生工會：鬆一口氣
立會通過改議事規則 引入「停賽」制度縮發言時間
立會通過改議事規則 引入「停賽」制度縮發言時間
瘀傷報警 庭上稱意外 男警襲警員女友罪脫
瘀傷報警 庭上稱意外 男警襲警員女友罪脫
曾列強檢廈 長期病青年猝斃
曾列強檢廈 長期病青年猝斃
食環CCTV拍垃圾黑點 77次交相關部門防罪行
食環CCTV拍垃圾黑點 77次交相關部門防罪行
沙田污水廠遷岩洞料2029年竣工
沙田污水廠遷岩洞料2029年竣工
女童捱餓4日再遭綁 繼母：加罰因偷食物
女童捱餓4日再遭綁 繼母：加罰因偷食物
警狎6童刑滿出獄 遭覆核刑期
警狎6童刑滿出獄 遭覆核刑期
港府函多國領館促不承認BNO 路透：有外交官稱近乎挑釁 料多數國家無視
港府函多國領館促不承認BNO 路透：有外交官稱近乎挑釁 料多數國家無視
區議員李軒朗裁「非妥為當選」 政府：短期不補選
區議員李軒朗裁「非妥為當選」 政府：短期不補選
傑斯鍾翰林申請保釋被拒
傑斯鍾翰林申請保釋被拒
九巴加價 郊遊線加幅較高 稱九成乘客每程多付1至9毫
九巴加價 郊遊線加幅較高 稱九成乘客每程多付1至9毫
水上樂園月底招聘400人 劉鳴煒：開幕視乎疫情入伙紙進度
水上樂園月底招聘400人 劉鳴煒：開幕視乎疫情入伙紙進度
梵蒂岡外交部長：不認為嘩眾取寵就港發聲有效
梵蒂岡外交部長：不認為嘩眾取寵就港發聲有效
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】出席網上峰會 轟台前防長明顯挑釁 葉劉聞「台灣是國家」即離場
【Emily】出席網上峰會 轟台前防長明顯挑釁 葉劉聞「台灣是國家」即離場
【Emily】吳秋北轟地產霸權 石禮謙批活喺60年代
【Emily】吳秋北轟地產霸權 石禮謙批活喺60年代
【Emily】湯家驊點名民主黨有機會「跑出」
【Emily】湯家驊點名民主黨有機會「跑出」
【Emily】13地點推「城市景昔」 AR穿越睇歷史圖像
【Emily】13地點推「城市景昔」 AR穿越睇歷史圖像
【Emily】區議員張國昌 家庭原因退出民主黨
【Emily】區議員張國昌 家庭原因退出民主黨
【Emily】藝術館百幅藏品影像 港鐵站展示
【Emily】藝術館百幅藏品影像 港鐵站展示