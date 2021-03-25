【Emily】蔡若蓮上月仍用「社會事件」 楊潤雄「社會動亂」形容反修例

收269相關投訴 取消兩教師註冊

楊潤雄噚日喺立法會提到，截至去年12月底，局方接獲269宗同「社會動亂」有關嘅教師專業失德投訴，比上年10月再多7宗。當局大致完成調查244宗，其中95宗不成立，其餘個案局方取消兩名教師註冊，又分別向28同24名教師發譴責信同書面警告，楊潤雄話佢哋再犯將被嚴懲，包括可能取消註冊。另外分別27同28名教師收局方書面勸喻同口頭提示。

楊潤雄又話，過去5年有近20宗教師因被拘捕或起訴而遭學校停職個案；至於官校教師，過去一年半有3宗個案，其中一人停職，兩人被調離學校崗位。佢話，如果學校有教員被捕，學校要視乎案件嚴重性、對學生嘅影響等，決定該教員係咪要停職；又話每逢有教師犯罪被捕，局方都會同涉事學校去傾，了解校方有咩行動、同局方諗法有冇大差異等。