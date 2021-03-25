Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
港聞
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
疫境前行
創科線
偵查報道
圖片看世界
港聞
2021年3月25日星期四
港聞二
BioNTech煞停 15萬人打次針無期 涉疫苗樽裂蓋鬆 中心一度接重啟通知 港府認溝通亂
藥劑師料裝嵌鋁環出事 滲空氣或污染疫苗
撲空市民鼓譟 「打咁耐先話有問題」
衛署籲勿溝針 專家料稍延不損效果
染疫送貨員入屋砌家俬 10多客檢疫 警員確診 西九警察總部2樓強檢
紅會調查：逾六成人現抗疫疲勞
歌舞群組爆疫舞廳 違防疫例罰2萬元
多兩人打科興後亡 異常事件兩周飈10倍 專家委會研15宗異常：5與疫苗相關
9人面癱8涉科興 孔繁毅：或倡改說明書
3美容公司設「打針假」 業界籲仿效
33歲漢打BioNTech癲癇失知覺
蔡玉玲查冊控虛假陳述 4‧22裁決 控方指為報道無關交通 辯方：查運武器車 必屬交通事宜
被指棍打男子頭 飛天南：佢捉住頭盔啫
岑子杰促裁6．12警射催淚彈違法 高院稱可爭辯 准改用民事訴訟
政府促研北環支線穿河套接皇崗 立會支持皇崗一地兩檢 創科公司：倘經科技園增誘因落戶
盧吉道古宅外官地建磚牆 地政勒令月底前拆
女童虐殺案 「打佢腳板 老師睇唔到」 繼母微信三提想殺兄妹 生父：殺啦
親女Y供稱Z撞天花「砰砰聲」 繼母：模仿碰撞聲 Y誤當真
經李百全過目 下周《鏗鏘集》或不過關
劏房小組倡定標準租約可加可減機制
七旬翁毁律政燈箱被捕
家事爭執 夫涉奪手機、車撞、摑妻
尊子漫畫
【Emily】蔡若蓮上月仍用「社會事件」 楊潤雄「社會動亂」形容反修例
【Emily】「唔願接受緊箍咒」 區議員李家偉唔宣誓
【Emily】還押中教英文 毛孟靜：一切安好
【Emily】撐《決定》 建制66箱簽名送中聯辦
【Emily】限期前未回信 去年選民冊剔走4.7萬人
【Emily】發言架解體 林健鋒向梁君彥求救
尊子漫畫
prev
next
【明報專訊】（請看附圖）
上 / 下一篇新聞
BioNTech煞停 15萬人打次針無期 涉疫苗樽裂蓋鬆 中心一度接重啟通知 港府認溝通亂
藥劑師料裝嵌鋁環出事 滲空氣或污染疫苗
撲空市民鼓譟 「打咁耐先話有問題」
衛署籲勿溝針 專家料稍延不損效果
染疫送貨員入屋砌家俬 10多客檢疫 警員確診 西九警察總部2樓強檢
紅會調查：逾六成人現抗疫疲勞
歌舞群組爆疫舞廳 違防疫例罰2萬元
多兩人打科興後亡 異常事件兩周飈10倍 專家委會研15宗異常：5與疫苗相關
9人面癱8涉科興 孔繁毅：或倡改說明書
3美容公司設「打針假」 業界籲仿效
33歲漢打BioNTech癲癇失知覺
蔡玉玲查冊控虛假陳述 4‧22裁決 控方指為報道無關交通 辯方：查運武器車 必屬交通事宜
被指棍打男子頭 飛天南：佢捉住頭盔啫
岑子杰促裁6．12警射催淚彈違法 高院稱可爭辯 准改用民事訴訟
政府促研北環支線穿河套接皇崗 立會支持皇崗一地兩檢 創科公司：倘經科技園增誘因落戶
盧吉道古宅外官地建磚牆 地政勒令月底前拆
女童虐殺案 「打佢腳板 老師睇唔到」 繼母微信三提想殺兄妹 生父：殺啦
親女Y供稱Z撞天花「砰砰聲」 繼母：模仿碰撞聲 Y誤當真
經李百全過目 下周《鏗鏘集》或不過關
劏房小組倡定標準租約可加可減機制
七旬翁毁律政燈箱被捕
家事爭執 夫涉奪手機、車撞、摑妻
尊子漫畫
【Emily】蔡若蓮上月仍用「社會事件」 楊潤雄「社會動亂」形容反修例
【Emily】「唔願接受緊箍咒」 區議員李家偉唔宣誓
【Emily】還押中教英文 毛孟靜：一切安好
【Emily】撐《決定》 建制66箱簽名送中聯辦
【Emily】限期前未回信 去年選民冊剔走4.7萬人
【Emily】發言架解體 林健鋒向梁君彥求救
BioNTech煞停 15萬人打次針無期 涉疫苗樽裂蓋鬆 中心一度接重啟通知 港府認溝通亂
藥劑師料裝嵌鋁環出事 滲空氣或污染疫苗
撲空市民鼓譟 「打咁耐先話有問題」
衛署籲勿溝針 專家料稍延不損效果
染疫送貨員入屋砌家俬 10多客檢疫 警員確診 西九警察總部2樓強檢
紅會調查：逾六成人現抗疫疲勞
歌舞群組爆疫舞廳 違防疫例罰2萬元
多兩人打科興後亡 異常事件兩周飈10倍 專家委會研15宗異常：5與疫苗相關
9人面癱8涉科興 孔繁毅：或倡改說明書
3美容公司設「打針假」 業界籲仿效
33歲漢打BioNTech癲癇失知覺
蔡玉玲查冊控虛假陳述 4‧22裁決 控方指為報道無關交通 辯方：查運武器車 必屬交通事宜
被指棍打男子頭 飛天南：佢捉住頭盔啫
岑子杰促裁6．12警射催淚彈違法 高院稱可爭辯 准改用民事訴訟
政府促研北環支線穿河套接皇崗 立會支持皇崗一地兩檢 創科公司：倘經科技園增誘因落戶
盧吉道古宅外官地建磚牆 地政勒令月底前拆
女童虐殺案 「打佢腳板 老師睇唔到」 繼母微信三提想殺兄妹 生父：殺啦
親女Y供稱Z撞天花「砰砰聲」 繼母：模仿碰撞聲 Y誤當真
經李百全過目 下周《鏗鏘集》或不過關
劏房小組倡定標準租約可加可減機制
七旬翁毁律政燈箱被捕
家事爭執 夫涉奪手機、車撞、摑妻
【Emily】蔡若蓮上月仍用「社會事件」 楊潤雄「社會動亂」形容反修例
【Emily】「唔願接受緊箍咒」 區議員李家偉唔宣誓
【Emily】還押中教英文 毛孟靜：一切安好
【Emily】撐《決定》 建制66箱簽名送中聯辦
【Emily】限期前未回信 去年選民冊剔走4.7萬人
【Emily】發言架解體 林健鋒向梁君彥求救
prev
next