港聞

港聞二

劏房小組倡定標準租約可加可減機制

【明報專訊】由政府去年成立的「劏房租務管制研究工作小組」昨早舉行最後一次會議，討論最終劏房租管方案。消息人士透露，小組通過建議設立標準租約及「2+2」租約年期，即租客可連續租住4年，並建議設立劏房租金調整機制，規定業主每次加租不得高於機制運算結果，並設立封頂機制，以15%為加租上限；一旦機制運算結果為減租，業主亦需要按幅度減租。不過，小組將不建議設立「起始租金」，認為「起始租金」難以執行。

團體倡設「起始租金」 小組稱難執行

全港關注劏房平台昨早到場請願，要求小組將民間就劏房租管提出的八大方案納入報告內容，包括設立「起始租金」，並建議政府設立獨立仲裁部門，專責處理劏房問題。

小組將於本月底向政府提交報告，建議最終的劏房租管方案。消息人士透露，報告將不會就「劏房」下定義，留待律政司在草擬條例時決定；而租管方案將規管所有涉及多於1張租約的分間單位，除涵蓋一般私樓劏房外，亦包括工廈劏房、天台屋分間單位等。

消息稱，報告將建議設立標準租約，規定劏房業主須與租客簽訂標準租約，同時規定業主不得濫收租客水、電費，會由政府部門負責監管。報告並建議設立「2+2」租約年期，即租客在完成首2年租約期後，可優先續租2年。

首兩年不得加租 加租上限15%

至於劏房租金方面，業主在首2年內不得加租，完成首2年租約期後，業主可與租客商討加租，但加租幅度需參考統計處指數在2年期間的變化，以15%加幅為上限。

消息人士舉例，當租客完成首2年租約後，若統計處指數的變化為10%，業主加租幅度就不得高於10%；不過，若指數變化為20%，業主只能加租15%。消息稱，若指數得出結果是負數，業主亦需要按有關幅度減租。報告亦建議引入條款，當租客獲編配公屋或在住滿1年後，可向業主提早解約，但若業主中斷租約，則需向租客賠償。

上 / 下一篇新聞

BioNTech煞停 15萬人打次針無期 涉疫苗樽裂蓋鬆 中心一度接重啟通知 港府認溝通亂
BioNTech煞停 15萬人打次針無期 涉疫苗樽裂蓋鬆 中心一度接重啟通知 港府認溝通亂
藥劑師料裝嵌鋁環出事 滲空氣或污染疫苗
藥劑師料裝嵌鋁環出事 滲空氣或污染疫苗
撲空市民鼓譟 「打咁耐先話有問題」
撲空市民鼓譟 「打咁耐先話有問題」
衛署籲勿溝針 專家料稍延不損效果
衛署籲勿溝針 專家料稍延不損效果
染疫送貨員入屋砌家俬 10多客檢疫 警員確診 西九警察總部2樓強檢
染疫送貨員入屋砌家俬 10多客檢疫 警員確診 西九警察總部2樓強檢
紅會調查：逾六成人現抗疫疲勞
紅會調查：逾六成人現抗疫疲勞
歌舞群組爆疫舞廳 違防疫例罰2萬元
歌舞群組爆疫舞廳 違防疫例罰2萬元
多兩人打科興後亡 異常事件兩周飈10倍 專家委會研15宗異常：5與疫苗相關
多兩人打科興後亡 異常事件兩周飈10倍 專家委會研15宗異常：5與疫苗相關
9人面癱8涉科興 孔繁毅：或倡改說明書
9人面癱8涉科興 孔繁毅：或倡改說明書
3美容公司設「打針假」 業界籲仿效
3美容公司設「打針假」 業界籲仿效
33歲漢打BioNTech癲癇失知覺
33歲漢打BioNTech癲癇失知覺
蔡玉玲查冊控虛假陳述 4‧22裁決 控方指為報道無關交通 辯方：查運武器車 必屬交通事宜
蔡玉玲查冊控虛假陳述 4‧22裁決 控方指為報道無關交通 辯方：查運武器車 必屬交通事宜
被指棍打男子頭 飛天南：佢捉住頭盔啫
被指棍打男子頭 飛天南：佢捉住頭盔啫
岑子杰促裁6．12警射催淚彈違法 高院稱可爭辯 准改用民事訴訟
岑子杰促裁6．12警射催淚彈違法 高院稱可爭辯 准改用民事訴訟
政府促研北環支線穿河套接皇崗 立會支持皇崗一地兩檢 創科公司：倘經科技園增誘因落戶
政府促研北環支線穿河套接皇崗 立會支持皇崗一地兩檢 創科公司：倘經科技園增誘因落戶
盧吉道古宅外官地建磚牆 地政勒令月底前拆
盧吉道古宅外官地建磚牆 地政勒令月底前拆
女童虐殺案 「打佢腳板 老師睇唔到」 繼母微信三提想殺兄妹 生父：殺啦
女童虐殺案 「打佢腳板 老師睇唔到」 繼母微信三提想殺兄妹 生父：殺啦
親女Y供稱Z撞天花「砰砰聲」 繼母：模仿碰撞聲 Y誤當真
親女Y供稱Z撞天花「砰砰聲」 繼母：模仿碰撞聲 Y誤當真
經李百全過目 下周《鏗鏘集》或不過關
經李百全過目 下周《鏗鏘集》或不過關
七旬翁毁律政燈箱被捕
七旬翁毁律政燈箱被捕
家事爭執 夫涉奪手機、車撞、摑妻
家事爭執 夫涉奪手機、車撞、摑妻
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】蔡若蓮上月仍用「社會事件」 楊潤雄「社會動亂」形容反修例
【Emily】蔡若蓮上月仍用「社會事件」 楊潤雄「社會動亂」形容反修例
【Emily】「唔願接受緊箍咒」 區議員李家偉唔宣誓
【Emily】「唔願接受緊箍咒」 區議員李家偉唔宣誓
【Emily】還押中教英文 毛孟靜：一切安好
【Emily】還押中教英文 毛孟靜：一切安好
【Emily】撐《決定》 建制66箱簽名送中聯辦
【Emily】撐《決定》 建制66箱簽名送中聯辦
【Emily】限期前未回信 去年選民冊剔走4.7萬人
【Emily】限期前未回信 去年選民冊剔走4.7萬人
【Emily】發言架解體 林健鋒向梁君彥求救
【Emily】發言架解體 林健鋒向梁君彥求救