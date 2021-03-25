劏房小組倡定標準租約可加可減機制

團體倡設「起始租金」 小組稱難執行

全港關注劏房平台昨早到場請願，要求小組將民間就劏房租管提出的八大方案納入報告內容，包括設立「起始租金」，並建議政府設立獨立仲裁部門，專責處理劏房問題。

小組將於本月底向政府提交報告，建議最終的劏房租管方案。消息人士透露，報告將不會就「劏房」下定義，留待律政司在草擬條例時決定；而租管方案將規管所有涉及多於1張租約的分間單位，除涵蓋一般私樓劏房外，亦包括工廈劏房、天台屋分間單位等。

消息稱，報告將建議設立標準租約，規定劏房業主須與租客簽訂標準租約，同時規定業主不得濫收租客水、電費，會由政府部門負責監管。報告並建議設立「2+2」租約年期，即租客在完成首2年租約期後，可優先續租2年。

首兩年不得加租 加租上限15%

至於劏房租金方面，業主在首2年內不得加租，完成首2年租約期後，業主可與租客商討加租，但加租幅度需參考統計處指數在2年期間的變化，以15%加幅為上限。

消息人士舉例，當租客完成首2年租約後，若統計處指數的變化為10%，業主加租幅度就不得高於10%；不過，若指數變化為20%，業主只能加租15%。消息稱，若指數得出結果是負數，業主亦需要按有關幅度減租。報告亦建議引入條款，當租客獲編配公屋或在住滿1年後，可向業主提早解約，但若業主中斷租約，則需向租客賠償。