經李百全過目 下周《鏗鏘集》或不過關

【明報專訊】新任廣播處長李百全自到任後，香港電台接連有多個節目被抽起。據了解，原定下周一播出探討傳媒空間的一集《鏗鏘集》亦疑「過唔到關」，或將要被抽起。港台回應稱，為了加強編輯管理，廣播處長作為港台的總編輯以及高層管理人員在具爭議的節目製作或播出前會檢視節目，切實履行編輯責任，以保障節目符合《香港電台約章》及《節目製作人員守則》的要求。
節目探討傳媒空間 是否抽起未定案
繼原擬本周日（21日）播出、由港台編導蔡玉玲製作講述特殊教育的《卓越教室》被抽起，有港台節目或再被抽。綜合兩名消息人士，原定下周一播出的《鏗鏘集》，內容探討傳媒空間，但節目剪輯後交李百全過目疑「過唔到關」，或將要被抽起。據悉，節目監製和高層仍在處理中，對是否抽起該集節目仍未有定案。
另有消息人士指原定今年7月退休的港台高級監製薛友德，現已決定請辭以可更早離任，而薛有份負責《議事論事》、《時事摘錄》、The Pulse等節目。記者昨向港台查詢，港台回應對同事的離任安排，港台不作評論。
新民黨議員容海恩昨於立法會大會上口頭質詢，要求商務及經濟局長邱騰華交代如何落實對港台的管治及管理，以免港台成為「『反中亂港』的溫牀」。邱回答，就加強編輯管治的建議，港台已引入新的編輯管理機制，由廣播處長以及港台高層管理人員組成編輯會議，負責確保節目符合約章及製作人員守則的要求。邱又表示港台近期正製作新節目，闡述過去百年的中國近代歷史，並會籌劃製作包括介紹大灣區生活、嶺南文化、國家風光等節目。