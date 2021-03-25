經李百全過目 下周《鏗鏘集》或不過關

節目探討傳媒空間 是否抽起未定案

繼原擬本周日（21日）播出、由港台編導蔡玉玲製作講述特殊教育的《卓越教室》被抽起，有港台節目或再被抽。綜合兩名消息人士，原定下周一播出的《鏗鏘集》，內容探討傳媒空間，但節目剪輯後交李百全過目疑「過唔到關」，或將要被抽起。據悉，節目監製和高層仍在處理中，對是否抽起該集節目仍未有定案。

另有消息人士指原定今年7月退休的港台高級監製薛友德，現已決定請辭以可更早離任，而薛有份負責《議事論事》、《時事摘錄》、The Pulse等節目。記者昨向港台查詢，港台回應對同事的離任安排，港台不作評論。

新民黨議員容海恩昨於立法會大會上口頭質詢，要求商務及經濟局長邱騰華交代如何落實對港台的管治及管理，以免港台成為「『反中亂港』的溫牀」。邱回答，就加強編輯管治的建議，港台已引入新的編輯管理機制，由廣播處長以及港台高層管理人員組成編輯會議，負責確保節目符合約章及製作人員守則的要求。邱又表示港台近期正製作新節目，闡述過去百年的中國近代歷史，並會籌劃製作包括介紹大灣區生活、嶺南文化、國家風光等節目。