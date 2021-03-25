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親女Y供稱Z撞天花「砰砰聲」 繼母：模仿碰撞聲 Y誤當真

【明報專訊】女童Z生父昨早自辯後，繼母昨午出庭自辯。繼母承認要為Z離世負上最大責任，因為她負責照顧涉案兩兄妹，「（Z）點錯都好，只係5歲大的小朋友」，而她是一個大人。對於Z死前一晚被生父「飛高高」拋擲，繼母承認曾叫丈夫將Z頭部撞上天花，但強調只是與小朋友說笑。繼母又稱，雖然親生女兒Y記得Z被撞到天花，但Y喜歡「認叻」，稱她的說法純屬誇大，又稱Y可能將自己當晚模仿碰撞而發出的砰砰聲叫聲，誤以為真。

稱要為Z離世負最大責任

繼母供稱於2016年透過微信結識現任丈夫（首被告），發現對方頭像是親吻小女孩的照片。兩人相識後，繼母覺得丈夫疼愛子女，而且為人顧家，兩人決定結婚。繼母說，為了讓家中小孩「有真正屬於自己的家，開開心心地成長」，2017年8月遷入母親（第三被告）寓所。不過，繼母稱搬家後經濟負擔很大，亦發現X和Z兩兄妹難以管教，令她面對沉重壓力。

繼母承認兩兄妹傷勢均由她與丈夫責打造成，工具包括藤條和拖鞋，「鬧又鬧過，講又講過，有時嬲起上嚟，咪攞起籐條打落去」。

被問到為何只體罰兩兄妹，甚少責罰自己的親生女兒Y，繼母形容Y「好乖好生性」不用家人操心，例如Y知道父母掙錢艱難，會選擇購買價錢較便宜的擦膠。

Z傷口潰瘍 繼母：啡啡地有臭味

庭上披露，女童Z右膝及左肩有大片傷口潰瘍，致細菌入侵體內。繼母承認為Z洗澡時，見到Z的褲子有一片啡色，察看發現Z傷口有表皮浮起，該處「啡啡地色，又有臭味，有啲嘢滲出嚟」，令Z「啲肉愈來愈損」。

至於Z身上縱橫交錯的藤條傷痕，繼母稱2017年12月後沒有打Z，傷痕全由丈夫責打所致。繼母又說Z經常拒絕洗澡，「我叫極佢都唔肯郁，就算推佢入廁所，佢都會尖叫」，最多長達3至5日沒有洗。

關於Z死前一晚被生父拋高，繼母認曾叫丈夫將Z頭部撞上天花，但「諗住同小朋友講笑咁講」，所以丈夫沒有照辦。根據其親生女Y的證供，Z被撞天花板7至8次並發出砰砰聲，繼母庭上否認，反指Y喜歡誇大事實。繼母稱，她當晚模仿過碰撞的聲音，可能Y將叫聲誤以為真。繼母未完成自辯，聆訊今（25日）續。

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