女童虐殺案 「打佢腳板 老師睇唔到」 繼母微信三提想殺兄妹 生父：殺啦

生父：太太稱「打得好甘」其實會就住

女童Z及男童X的生父及繼母被控謀殺，繼外婆被控4項殘暴對待兒童罪。控方首先指出，根據生父與繼母2017年8月至12月的微信對話，繼母談到責打兩兄妹時，生父不時回覆「打得好」、「抵打」和「再打」等字眼；繼母一度揚言以膠紙黏着Z的嘴巴，不准Z食飯，生父亦回應「Good, ok（好的，可以）」。控方要求生父解釋相關言論，生父表示「太太心中壓力來源係打嗰下」，所以他不會責怪妻子打小孩，以免妻子承受壓力。他亦相信妻子能自制，「我太太所謂『打得好甘』，其實係會就住」。

控方讀出多則信息，顯示生父向妻子提議體罰女兒Z，包括「打佢屎窟，打到佢開花」、「夜晚綁住對手再罰企」，甚至「鎖佢喺廁所，唔好畀嘢佢食」。生父否認聯同妻子虐待Z，僅承認向Z施行體罰。控方稱其中一次，由於Z被指不尊重繼外婆，生父建議妻子向Z掌嘴。妻子反映Z嘴角流血，無謂再責打時，生父反而提議「打佢腳底」。控方質疑生父沒有關心Z的嘴角受傷，生父在庭上回答，稱妻子表明不會再打女兒，所以他沒有過問女兒的傷勢。

由於呈堂信息甚多，控方要求生父逐一解釋，究竟如何懲罰兩兄妹。信息顯示，生父談到Z激怒妻子的話，「我就用凍水幫佢冲涼」，惟生父在庭上強調從沒向Z淋凍水，所指的是以冷水替Z洗澡。此外，控方讀出繼母與友人的通訊程式對話，繼母自言嚇過Z「係咪想爸爸返嚟打600下？」在控方盤問下，生父否認打過女兒600下，估計妻子只想「嚇吓」女兒。

認曾「重手」打女童 罰捱餓約5天

控方向生父展示Z右臉紅腫的照片，根據微信對話，生父曾承認打Z的力度較「重手」。生父供稱，當時可能以拖鞋打Z的臉部。控方質疑生父經常毆打女兒，才會忘記當日的情况，生父輕聲否認。惟生父承認，曾罰女兒捱餓約4至5天，其間只准吃麵包或飲牛奶。

至於X的情况，控方指生父曾向妻子說「今晚返嚟殺咗佢」。生父否認當晚體罰過X，反稱是X與妻子僵持多日，他便帶兒子到寓所樓下談心。控方又稱，繼母向友人表示，丈夫有一晚責打X共295下，惟生父表示對事件沒有印象，「我無可能打咁多，太太話我『摩打手、極速打』，其實無可能」。

【案件編號：HCCC28/20】