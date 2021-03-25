港聞

港聞二

女童虐殺案 「打佢腳板 老師睇唔到」 繼母微信三提想殺兄妹 生父：殺啦

【明報專訊】5歲女童疑遭生父和繼母長期虐待致死，案件昨（24日）於高院續審。生父繼續自辯，接受控方盤問。控方引述生父、繼母及繼母友人的微信對話稱，兩被告談及不同方式懲罰女童Z，包括責打數百下、連續捱餓4至5天，及打腳板底以免教師看到傷處（見表），而生父經常以「打得好」附和繼母施加體罰。繼母並在對話中至少3度談及想殺掉女童Z及其兄長X，生父曾回應稱「殺啦，佢（Z）喺度試緊你底線」，另生父亦曾向妻子說「今晚返嚟殺咗佢（X）」。

生父：太太稱「打得好甘」其實會就住

女童Z及男童X的生父及繼母被控謀殺，繼外婆被控4項殘暴對待兒童罪。控方首先指出，根據生父與繼母2017年8月至12月的微信對話，繼母談到責打兩兄妹時，生父不時回覆「打得好」、「抵打」和「再打」等字眼；繼母一度揚言以膠紙黏着Z的嘴巴，不准Z食飯，生父亦回應「Good, ok（好的，可以）」。控方要求生父解釋相關言論，生父表示「太太心中壓力來源係打嗰下」，所以他不會責怪妻子打小孩，以免妻子承受壓力。他亦相信妻子能自制，「我太太所謂『打得好甘』，其實係會就住」。

控方讀出多則信息，顯示生父向妻子提議體罰女兒Z，包括「打佢屎窟，打到佢開花」、「夜晚綁住對手再罰企」，甚至「鎖佢喺廁所，唔好畀嘢佢食」。生父否認聯同妻子虐待Z，僅承認向Z施行體罰。控方稱其中一次，由於Z被指不尊重繼外婆，生父建議妻子向Z掌嘴。妻子反映Z嘴角流血，無謂再責打時，生父反而提議「打佢腳底」。控方質疑生父沒有關心Z的嘴角受傷，生父在庭上回答，稱妻子表明不會再打女兒，所以他沒有過問女兒的傷勢。

由於呈堂信息甚多，控方要求生父逐一解釋，究竟如何懲罰兩兄妹。信息顯示，生父談到Z激怒妻子的話，「我就用凍水幫佢冲涼」，惟生父在庭上強調從沒向Z淋凍水，所指的是以冷水替Z洗澡。此外，控方讀出繼母與友人的通訊程式對話，繼母自言嚇過Z「係咪想爸爸返嚟打600下？」在控方盤問下，生父否認打過女兒600下，估計妻子只想「嚇吓」女兒。

認曾「重手」打女童 罰捱餓約5天

控方向生父展示Z右臉紅腫的照片，根據微信對話，生父曾承認打Z的力度較「重手」。生父供稱，當時可能以拖鞋打Z的臉部。控方質疑生父經常毆打女兒，才會忘記當日的情况，生父輕聲否認。惟生父承認，曾罰女兒捱餓約4至5天，其間只准吃麵包或飲牛奶。

至於X的情况，控方指生父曾向妻子說「今晚返嚟殺咗佢」。生父否認當晚體罰過X，反稱是X與妻子僵持多日，他便帶兒子到寓所樓下談心。控方又稱，繼母向友人表示，丈夫有一晚責打X共295下，惟生父表示對事件沒有印象，「我無可能打咁多，太太話我『摩打手、極速打』，其實無可能」。

【案件編號：HCCC28/20】

上 / 下一篇新聞

BioNTech煞停 15萬人打次針無期 涉疫苗樽裂蓋鬆 中心一度接重啟通知 港府認溝通亂
BioNTech煞停 15萬人打次針無期 涉疫苗樽裂蓋鬆 中心一度接重啟通知 港府認溝通亂
藥劑師料裝嵌鋁環出事 滲空氣或污染疫苗
藥劑師料裝嵌鋁環出事 滲空氣或污染疫苗
撲空市民鼓譟 「打咁耐先話有問題」
撲空市民鼓譟 「打咁耐先話有問題」
衛署籲勿溝針 專家料稍延不損效果
衛署籲勿溝針 專家料稍延不損效果
染疫送貨員入屋砌家俬 10多客檢疫 警員確診 西九警察總部2樓強檢
染疫送貨員入屋砌家俬 10多客檢疫 警員確診 西九警察總部2樓強檢
紅會調查：逾六成人現抗疫疲勞
紅會調查：逾六成人現抗疫疲勞
歌舞群組爆疫舞廳 違防疫例罰2萬元
歌舞群組爆疫舞廳 違防疫例罰2萬元
多兩人打科興後亡 異常事件兩周飈10倍 專家委會研15宗異常：5與疫苗相關
多兩人打科興後亡 異常事件兩周飈10倍 專家委會研15宗異常：5與疫苗相關
9人面癱8涉科興 孔繁毅：或倡改說明書
9人面癱8涉科興 孔繁毅：或倡改說明書
3美容公司設「打針假」 業界籲仿效
3美容公司設「打針假」 業界籲仿效
33歲漢打BioNTech癲癇失知覺
33歲漢打BioNTech癲癇失知覺
蔡玉玲查冊控虛假陳述 4‧22裁決 控方指為報道無關交通 辯方：查運武器車 必屬交通事宜
蔡玉玲查冊控虛假陳述 4‧22裁決 控方指為報道無關交通 辯方：查運武器車 必屬交通事宜
被指棍打男子頭 飛天南：佢捉住頭盔啫
被指棍打男子頭 飛天南：佢捉住頭盔啫
岑子杰促裁6．12警射催淚彈違法 高院稱可爭辯 准改用民事訴訟
岑子杰促裁6．12警射催淚彈違法 高院稱可爭辯 准改用民事訴訟
政府促研北環支線穿河套接皇崗 立會支持皇崗一地兩檢 創科公司：倘經科技園增誘因落戶
政府促研北環支線穿河套接皇崗 立會支持皇崗一地兩檢 創科公司：倘經科技園增誘因落戶
盧吉道古宅外官地建磚牆 地政勒令月底前拆
盧吉道古宅外官地建磚牆 地政勒令月底前拆
親女Y供稱Z撞天花「砰砰聲」 繼母：模仿碰撞聲 Y誤當真
親女Y供稱Z撞天花「砰砰聲」 繼母：模仿碰撞聲 Y誤當真
經李百全過目 下周《鏗鏘集》或不過關
經李百全過目 下周《鏗鏘集》或不過關
劏房小組倡定標準租約可加可減機制
劏房小組倡定標準租約可加可減機制
七旬翁毁律政燈箱被捕
七旬翁毁律政燈箱被捕
家事爭執 夫涉奪手機、車撞、摑妻
家事爭執 夫涉奪手機、車撞、摑妻
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】蔡若蓮上月仍用「社會事件」 楊潤雄「社會動亂」形容反修例
【Emily】蔡若蓮上月仍用「社會事件」 楊潤雄「社會動亂」形容反修例
【Emily】「唔願接受緊箍咒」 區議員李家偉唔宣誓
【Emily】「唔願接受緊箍咒」 區議員李家偉唔宣誓
【Emily】還押中教英文 毛孟靜：一切安好
【Emily】還押中教英文 毛孟靜：一切安好
【Emily】撐《決定》 建制66箱簽名送中聯辦
【Emily】撐《決定》 建制66箱簽名送中聯辦
【Emily】限期前未回信 去年選民冊剔走4.7萬人
【Emily】限期前未回信 去年選民冊剔走4.7萬人
【Emily】發言架解體 林健鋒向梁君彥求救
【Emily】發言架解體 林健鋒向梁君彥求救