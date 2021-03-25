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盧吉道古宅外官地建磚牆 地政勒令月底前拆

【明報專訊】獲評為一級歷史建築的山頂盧吉道27號大宅，業主正向地政總署申請租用大閘外政府土地，但申請未有結果，大閘外屬政府土地的石牆上已被加建近1米高的白磚牆，阻擋公眾在該處觀賞維港景色。大宅保安向本報表示，因保安理由而在近期興建白磚牆，並聲言已取得政府部門批准。地政總署向本報證實，有人在未批租政府土地的石牆上加建白色磚牆，已飭令佔用人於今年3月31日之前停止佔用政府土地。

申請租用未批 保安稱已獲批

盧吉道27號業主申請租用的小徑連接盧吉道，近大宅的部分小徑旁有矮身古石牆。現場所見，白磚牆沿大閘旁延伸，高約1米，牆外有帶刺的鐵絲網；大閘旁矮牆上有鐵枝圍欄，其中一部分亦加設了白色鐵板。本報向大宅保安查詢，他稱白磚牆是近期興建，聲稱事前已向有關部門說明情况並獲批准。他解釋，加建白磚牆是保安理由，稱不時有人爬上石牆拍攝大宅，「長鏡、短鏡、無人機都有」，對屋主造成一定滋擾。他又稱有時候難辨拍攝者意圖，是純粹拍攝歷史建築物，還是有其他目的。至於屋主租用政府土地的用途，及屋宇署早前批准在大宅範圍興建的建築物細節，保安均表示不便透露。

地政總署回覆表示，港島西及南區地政處周二（23日）到連接盧吉道27號外的通道視察，發現有人於未批租政府土地的石牆上加建白色磚牆，遂根據香港法例第28章《土地（雜項條文）條例》張貼通知，飭令佔用人於今年3月31日之前停止佔用政府土地，否則地政處會採取進一步土地管制行動。至於有關短期租約申請，地政處正按既定程序處理。

團體憂綠化地若獲批租用開壞先例

關注團體「美麗香港聯盟」項目經理陳嘉文批評，業主不尊重程序，未獲地政總署批准租用該道路已興建白牆，她擔心若業主獲批租用更可為所欲為，她認為業主若有保安問題應與政府商討，而非不按程序自行做工程。她補充，大宅業主擬租用的範圍是綠化地，擔心若地政總署批出租約將成壞先例，其他大宅業主都會向政府提出租用建築物附近的綠化地作私人用途。

相關字詞﹕霸佔官地 一級歷史建築 盧吉道

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