政府促研北環支線穿河套接皇崗 立會支持皇崗一地兩檢 創科公司：倘經科技園增誘因落戶

皇崗料2023年完成工程 提請人大實施兩檢

政府昨日在立法會動議支持推展皇崗口岸一地兩檢安排的後續工作，獲立法會通過，保安局長李家超表示，通過動議後會與深圳詳細討論新口岸的建築設計及安排，深圳當局預計2023年底完成口岸主體工程，在工程接近完成時，會提請人大常委會批准在皇崗實施一地兩檢，並進行本地立法，將本港法律延伸至皇崗口岸港方口岸區。

政府在《鐵路發展策略2014》曾提出，長遠或在北環線增設支線連接至落馬洲站，但深圳早前稱，已在皇崗新口岸預留位置接駁港鐵北環線。運房局長陳帆昨表示，按深圳方案，重建後皇崗口岸將成為「交通樞紐綜合體」，會有兩條深圳地鐵線和兩條城際鐵路，「如將北環線支線改經落馬洲河套區、連接至重建後的皇崗口岸，將有助加強跨境和河套區與市區的交通聯繫」。他說，北環支線會有部分延伸至內地範圍，港府預期新皇崗口岸一地兩檢安排會包括支線鐵路及車站範圍。

陳帆：支線中長建議 港鐵：會研究

陳帆又說，港府去年邀請港鐵詳細規劃及設計北環線主線，研究範圍不涉連接落馬洲站或皇崗口岸支線，但已要求港鐵一併考慮支線是否可行及其效益。他又說，興建北環線支線屬中長期建議，要因應需求、資源等調整。

港鐵回應稱，去年底應政府邀請展開北環線項目第一和第二階段詳細規劃和設計工作，亦會應政府要求研究主線時一併考量支線是否可行。

科學園區租戶Insight Robotics的創辦人及首席科學官岑棓琛表示，若北環支線經河套區港深創科園，創科公司有更大誘因搬入園區。若沒鐵路、要駕車入園區，難以吸引年資較淺的創科人才。不過，北環線主線預計2023年動工，支線更屬中長期建議，而河套區港深創科園則預計2024年起才陸續落成，岑說，若創科園落成初期沒鐵路連接，可先增設宿舍作過渡。

創科局長薛永恆昨在議案總結發言表示，皇崗口岸位於港深創科園對面，口岸一地兩檢可大大提升深圳市與香港和其他大灣區城市連接，亦促進包括創科人員的高效流動。河套地區港深創科園連同對岸深圳科創園區會組成深港科技創新合作區，實現「一區兩園」，助大灣區建設國際科技創新中心。