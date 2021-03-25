岑子杰促裁6．12警射催淚彈違法 高院稱可爭辯 准改用民事訴訟

申請人為岑子杰和楊國明，答辯人為警務處長和律政司長。岑現因涉47人參加民主派立法會初選，被控一項串謀顛覆國家政權罪，不准保釋。

政府指覆核屬濫用程序

官：投訴課不獨立 監警調查權有限

法官周家明在判辭指出，警方有權在執行正當職務時使用武力，惟有關武力不應超過合理地必需的程度。當警方決定使用催淚彈驅散，應事前發出相關警告、提供足夠時間和合理的離場路線讓群眾散去，如警方未能配合以上要求便可能違反《人權法》、《公安條例》、《刑事訴訟程序條例》、《警察通例》及警方內部武器訓練守則。

不過，周官認為本案涉及事實爭議，包括民陣舉行的集會，以及立法會外發生的騷亂是否屬不同集結，還是當日事情的升級，部分源於民陣事發前一日宣布包圍立法會，以迫使政府撤回修例；警方有否向群眾提供足夠時間疏散；以及有否向群眾提供清晰安全的離開路線等，故按《高等法院規則》第53號命令第9條規則，批准申請方改以民事訴訟方式繼續訴訟。

至於政府一方認為申請方可向投訴警察課或監警會投訴，目前提出覆核做法屬濫用程序，周官反駁，投訴警察課缺乏獨立性，監警會調查權亦有限，認為兩者均沒有能力向申請方作補償。

【案件編號：HCAL 2670/19】

（反修例風暴）