被指棍打男子頭 飛天南：佢捉住頭盔啫

呈非正式傷勢報告 官斥求其

吳偉南昨作供時強調，當晚他從沒打算進入元朗站，待聚眾離開、環境平靜後便回家送燉蛋給子女。片段拍到吳向後倒地的一刻，他自言當時頭部很痛，「覺得好似有啲嘢飛埋嚟」，隨即失去知覺，醒來已在醫院。辯方呈上相片及傷勢報告，指吳面部有傷、胸口疼痛，但法官葉佐文閱畢報告後，發現這並非正式報告，而且辯方的解讀方式與報告內容有歧義，斥責律師：「你唔可以求其遞份嘢嚟，你自己都唔明，要我解番畀你聽？」

屢望代表律師 主控官：請望住我

吳其後接受控方盤問，惟他不時望向其代表律師，主控官周天行兩度提醒他「請你作供時望住我」。控方說，片段中被告鄧懷琛身穿波點白衣，問吳是否認識該「波點男」。吳說不認識，後來又改口稱他是村民，控方質疑其證供矛盾，吳回應謂「佢喺我後面，喺我身邊嗰啲都係村民㗎啦」。控方播放片段，指吳與「波點男」有交談，並拍了他的左上臂一下，吳全盤否認。

指不認識波點男 改口稱村民被指矛盾

吳偉南其後多次否認曾指嚇及推開聚集的群眾，聲稱是前面的人推到他，他才用手指指向及做出撥開動作。對於吳聲稱當時有一名90多歲的村民手持雨傘，控方指該老伯曾用傘「捅人」，吳稱他認識該老伯，「畀佢打嗰個都係村民，佢打錯咗」。控方質疑，吳供稱案發時從沒有打人，只打中水馬，但片段所見他用木棍「兜頭」打一名頭戴橙色頭盔的男子，該男子隨即倒下並捂頭，吳否認。

控方提到，吳供稱從一名黑衣人手上搶走木棍，但片段顯示吳是伸手向旁邊一名穿格仔衣的男子拿走木棍，吳不同意。控方指出，吳揮棍是為用暴力威嚇聚眾離開，吳再表示不同意，控方追問他為何要揮棍，吳自言「係令佢哋唔好再返轉頭，我唔再受傷害」，否認作出威嚇。控方最後指出，當晚吳曾指罵及推撞群眾、持棍施襲，以及伙同被告鄧懷琛，使用暴力驅趕群眾，意圖破壞社會安寧，吳一一否認。

6名被告為王志榮、黃英傑、鄧懷琛、吳偉南、鄧英斌及蔡立基。聆訊今續。

【案件編號：DCCC888/19、11 & 734/20】

■今天聆訊預告：

˙「飛天南」吳偉南繼續作供，接受辯方覆問

˙3名辯方證人之後會出庭作供

（7.21襲擊案）

（反修例風暴）