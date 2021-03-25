港聞

港聞二

被指棍打男子頭 飛天南：佢捉住頭盔啫

【明報專訊】前年7．21元朗白衣人暴動案審訊，第6被告「飛天南」吳偉南昨日在區域法院繼續自辯，表示認識在場的一些村民，並逐一說出名字，聲稱與他們「由細玩到大」。控方盤問時質疑他與第5被告鄧懷琛當晚有對望交流及身體接觸，但吳否認並堅稱兩人不相識。吳又多次否認曾指嚇及推開聚集的群眾，強調是聚眾先推他；又說當晚沒有打中人，只擊中過水馬。控方質疑他曾棍打一名男子的頭部，致其倒下捂頭，吳偉南否認，說「佢捉住個頭盔啫」。

呈非正式傷勢報告 官斥求其

吳偉南昨作供時強調，當晚他從沒打算進入元朗站，待聚眾離開、環境平靜後便回家送燉蛋給子女。片段拍到吳向後倒地的一刻，他自言當時頭部很痛，「覺得好似有啲嘢飛埋嚟」，隨即失去知覺，醒來已在醫院。辯方呈上相片及傷勢報告，指吳面部有傷、胸口疼痛，但法官葉佐文閱畢報告後，發現這並非正式報告，而且辯方的解讀方式與報告內容有歧義，斥責律師：「你唔可以求其遞份嘢嚟，你自己都唔明，要我解番畀你聽？」

屢望代表律師 主控官：請望住我

吳其後接受控方盤問，惟他不時望向其代表律師，主控官周天行兩度提醒他「請你作供時望住我」。控方說，片段中被告鄧懷琛身穿波點白衣，問吳是否認識該「波點男」。吳說不認識，後來又改口稱他是村民，控方質疑其證供矛盾，吳回應謂「佢喺我後面，喺我身邊嗰啲都係村民㗎啦」。控方播放片段，指吳與「波點男」有交談，並拍了他的左上臂一下，吳全盤否認。

指不認識波點男 改口稱村民被指矛盾

吳偉南其後多次否認曾指嚇及推開聚集的群眾，聲稱是前面的人推到他，他才用手指指向及做出撥開動作。對於吳聲稱當時有一名90多歲的村民手持雨傘，控方指該老伯曾用傘「捅人」，吳稱他認識該老伯，「畀佢打嗰個都係村民，佢打錯咗」。控方質疑，吳供稱案發時從沒有打人，只打中水馬，但片段所見他用木棍「兜頭」打一名頭戴橙色頭盔的男子，該男子隨即倒下並捂頭，吳否認。

控方提到，吳供稱從一名黑衣人手上搶走木棍，但片段顯示吳是伸手向旁邊一名穿格仔衣的男子拿走木棍，吳不同意。控方指出，吳揮棍是為用暴力威嚇聚眾離開，吳再表示不同意，控方追問他為何要揮棍，吳自言「係令佢哋唔好再返轉頭，我唔再受傷害」，否認作出威嚇。控方最後指出，當晚吳曾指罵及推撞群眾、持棍施襲，以及伙同被告鄧懷琛，使用暴力驅趕群眾，意圖破壞社會安寧，吳一一否認。

6名被告為王志榮、黃英傑、鄧懷琛、吳偉南、鄧英斌及蔡立基。聆訊今續。

【案件編號：DCCC888/19、11 & 734/20】

■今天聆訊預告：

˙「飛天南」吳偉南繼續作供，接受辯方覆問

˙3名辯方證人之後會出庭作供

（7.21襲擊案）

（反修例風暴）

相關字詞﹕暴動罪審訊 飛天南 區域法院 721白衣人襲擊 元朗721事件 反修例運動

上 / 下一篇新聞

BioNTech煞停 15萬人打次針無期 涉疫苗樽裂蓋鬆 中心一度接重啟通知 港府認溝通亂
BioNTech煞停 15萬人打次針無期 涉疫苗樽裂蓋鬆 中心一度接重啟通知 港府認溝通亂
藥劑師料裝嵌鋁環出事 滲空氣或污染疫苗
藥劑師料裝嵌鋁環出事 滲空氣或污染疫苗
撲空市民鼓譟 「打咁耐先話有問題」
撲空市民鼓譟 「打咁耐先話有問題」
衛署籲勿溝針 專家料稍延不損效果
衛署籲勿溝針 專家料稍延不損效果
染疫送貨員入屋砌家俬 10多客檢疫 警員確診 西九警察總部2樓強檢
染疫送貨員入屋砌家俬 10多客檢疫 警員確診 西九警察總部2樓強檢
紅會調查：逾六成人現抗疫疲勞
紅會調查：逾六成人現抗疫疲勞
歌舞群組爆疫舞廳 違防疫例罰2萬元
歌舞群組爆疫舞廳 違防疫例罰2萬元
多兩人打科興後亡 異常事件兩周飈10倍 專家委會研15宗異常：5與疫苗相關
多兩人打科興後亡 異常事件兩周飈10倍 專家委會研15宗異常：5與疫苗相關
9人面癱8涉科興 孔繁毅：或倡改說明書
9人面癱8涉科興 孔繁毅：或倡改說明書
3美容公司設「打針假」 業界籲仿效
3美容公司設「打針假」 業界籲仿效
33歲漢打BioNTech癲癇失知覺
33歲漢打BioNTech癲癇失知覺
蔡玉玲查冊控虛假陳述 4‧22裁決 控方指為報道無關交通 辯方：查運武器車 必屬交通事宜
蔡玉玲查冊控虛假陳述 4‧22裁決 控方指為報道無關交通 辯方：查運武器車 必屬交通事宜
岑子杰促裁6．12警射催淚彈違法 高院稱可爭辯 准改用民事訴訟
岑子杰促裁6．12警射催淚彈違法 高院稱可爭辯 准改用民事訴訟
政府促研北環支線穿河套接皇崗 立會支持皇崗一地兩檢 創科公司：倘經科技園增誘因落戶
政府促研北環支線穿河套接皇崗 立會支持皇崗一地兩檢 創科公司：倘經科技園增誘因落戶
盧吉道古宅外官地建磚牆 地政勒令月底前拆
盧吉道古宅外官地建磚牆 地政勒令月底前拆
女童虐殺案 「打佢腳板 老師睇唔到」 繼母微信三提想殺兄妹 生父：殺啦
女童虐殺案 「打佢腳板 老師睇唔到」 繼母微信三提想殺兄妹 生父：殺啦
親女Y供稱Z撞天花「砰砰聲」 繼母：模仿碰撞聲 Y誤當真
親女Y供稱Z撞天花「砰砰聲」 繼母：模仿碰撞聲 Y誤當真
經李百全過目 下周《鏗鏘集》或不過關
經李百全過目 下周《鏗鏘集》或不過關
劏房小組倡定標準租約可加可減機制
劏房小組倡定標準租約可加可減機制
七旬翁毁律政燈箱被捕
七旬翁毁律政燈箱被捕
家事爭執 夫涉奪手機、車撞、摑妻
家事爭執 夫涉奪手機、車撞、摑妻
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】蔡若蓮上月仍用「社會事件」 楊潤雄「社會動亂」形容反修例
【Emily】蔡若蓮上月仍用「社會事件」 楊潤雄「社會動亂」形容反修例
【Emily】「唔願接受緊箍咒」 區議員李家偉唔宣誓
【Emily】「唔願接受緊箍咒」 區議員李家偉唔宣誓
【Emily】還押中教英文 毛孟靜：一切安好
【Emily】還押中教英文 毛孟靜：一切安好
【Emily】撐《決定》 建制66箱簽名送中聯辦
【Emily】撐《決定》 建制66箱簽名送中聯辦
【Emily】限期前未回信 去年選民冊剔走4.7萬人
【Emily】限期前未回信 去年選民冊剔走4.7萬人
【Emily】發言架解體 林健鋒向梁君彥求救
【Emily】發言架解體 林健鋒向梁君彥求救