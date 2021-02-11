蔡玉玲查冊控虛假陳述 4‧22裁決 控方指為報道無關交通 辯方：查運武器車 必屬交通事宜

控辯均未召證人 官裁表證成立

昨日開庭前，10多名香港電台節目製作人員工會的代表在庭外聲援蔡玉玲，有人拉起「無畏無懼無私 捍衛真相自由」的橫額，多名好友及資深傳媒人亦有到庭旁聽。散庭後，人稱「阿包」的蔡玉玲在庭外與好友擁抱，有人高呼：「包，加油！」

工會拉橫額聲援 傳媒人旁聽

被告蔡玉玲（37歲），否認兩項「為着取得道路交通條件下的證明書，明知而作出在要項上的虛假陳述」罪。根據控辯雙方承認事實，控方第一證人畢羽生於2017年向運輸署登記涉案私家車LV755，車主為康悅實業有限公司，登記地址位於大埔的公司。被告為香港電台的合約服務提供者，擔任節目編導。她於去年5月17日及6月10日，兩度經網上申請而取得涉案車輛於2019年7月21日的車輛登記證明書，選取用途為「其他有關交通或運輸的事宜」，她有剔選聲明表示屬實。

控方陳辭指出，控罪包括3項元素，即「明知」而作出「要項」上的「虛假」陳述；採訪及報道並非交通運輸事宜，法庭亦應考慮《道路交通條例》的立法原意及法律框架，當申請用途並非與交通運輸有關，署方並無絕對責任提供資料，否則資料會被濫用，嚴重損害車主私隱，車主有合理期望有關資料不會被傳媒用作與交通無關之用。

控方：倘無關交通無責任交資料

辯方：運署無權拒供或問理由

辯方反駁，被告為查找當日運輸武器給疑似施襲者的涉案車輛而查冊，目的明顯與交通有關，法例亦無指出運輸署長有權規限查冊目的，質疑突然設限是與立法原意相違背，提及2011年運房局提出修改車輛查冊規例時，表明申請人付費後，運輸署長無權拒絕提供資料，亦無權要求申請人提供查牌理由。

【案件編號：WKCC4075/20】

明報記者

（反修例風暴）