港聞

港聞一

3美容公司設「打針假」 業界籲仿效

【明報專訊】美容、美髮、按摩及家庭娛樂中心4個行業昨舉行聯合記者會，稱疫情反覆下經營狀况大不如前，呼籲業界接種疫苗。有美容業代表稱，有3家連鎖美容公司為打疫苗的員工提供有薪假，呼籲業界仿效，但強調接種疫苗不應與控疫限制措施掛鈎。

稱僱主不應逼打 政府勿掛鈎控疫

香港化粧品同業協會監事長何紹忠表示，業界4萬多名從業員中，約四成已接種疫苗，呼籲僱主為接種疫苗的員工提供友善政策，例如提供有薪假期。據他了解，最少3間連鎖美容公司為員工提供「打針假」，或鼓勵於工作時間接種疫苗。但何紹忠強調，僱主不應強迫員工接種，政府亦不應將處所限制措施與接種疫苗掛鈎，形容接種疫苗與「安心出行」不同，涉及個人健康，不應給從業員壓力。

批發及零售界議員邵家輝稱，業界只是鼓勵接種，長期病患、年紀較大的人接種前應先徵詢醫生意見。

停業超過半年的麻將館業界昨亦呼籲業界積極接種疫苗。麻將館東主代表張家寧說，為復工復業，除長期病患或醫生建議不適宜接種疫苗的人外，會極力建議所有員工接種。張家寧又稱，其公司三四十名員工絕大部分已接種或預約打針，認為業界有決心協助政府抗疫。

冀重啟本地郵輪團 旅業促訂指引

另外，旅遊業界今午將會晤食物及衛生局長陳肇始，討論重啟本地遊與郵輪公海遊的條件。旅遊界議員姚思榮稱，業界早已呼籲導遊、領隊接種新冠疫苗，亦願意安排從業員每14日接受檢測，業界願配合政府要求以重開本地團，希望盡快訂出相關指引。姚又稱，郵輪公司需時約兩個月準備，促政府盡快訂明防疫及控疫指引，以便業界遵從。

（疫情第四波）

相關字詞﹕麻雀館 疫苗 何紹忠 美容業界

上 / 下一篇新聞

BioNTech煞停 15萬人打次針無期 涉疫苗樽裂蓋鬆 中心一度接重啟通知 港府認溝通亂
BioNTech煞停 15萬人打次針無期 涉疫苗樽裂蓋鬆 中心一度接重啟通知 港府認溝通亂
藥劑師料裝嵌鋁環出事 滲空氣或污染疫苗
藥劑師料裝嵌鋁環出事 滲空氣或污染疫苗
撲空市民鼓譟 「打咁耐先話有問題」
撲空市民鼓譟 「打咁耐先話有問題」
衛署籲勿溝針 專家料稍延不損效果
衛署籲勿溝針 專家料稍延不損效果
染疫送貨員入屋砌家俬 10多客檢疫 警員確診 西九警察總部2樓強檢
染疫送貨員入屋砌家俬 10多客檢疫 警員確診 西九警察總部2樓強檢
紅會調查：逾六成人現抗疫疲勞
紅會調查：逾六成人現抗疫疲勞
歌舞群組爆疫舞廳 違防疫例罰2萬元
歌舞群組爆疫舞廳 違防疫例罰2萬元
多兩人打科興後亡 異常事件兩周飈10倍 專家委會研15宗異常：5與疫苗相關
多兩人打科興後亡 異常事件兩周飈10倍 專家委會研15宗異常：5與疫苗相關
9人面癱8涉科興 孔繁毅：或倡改說明書
9人面癱8涉科興 孔繁毅：或倡改說明書
33歲漢打BioNTech癲癇失知覺
33歲漢打BioNTech癲癇失知覺
蔡玉玲查冊控虛假陳述 4‧22裁決 控方指為報道無關交通 辯方：查運武器車 必屬交通事宜
蔡玉玲查冊控虛假陳述 4‧22裁決 控方指為報道無關交通 辯方：查運武器車 必屬交通事宜
被指棍打男子頭 飛天南：佢捉住頭盔啫
被指棍打男子頭 飛天南：佢捉住頭盔啫
岑子杰促裁6．12警射催淚彈違法 高院稱可爭辯 准改用民事訴訟
岑子杰促裁6．12警射催淚彈違法 高院稱可爭辯 准改用民事訴訟
政府促研北環支線穿河套接皇崗 立會支持皇崗一地兩檢 創科公司：倘經科技園增誘因落戶
政府促研北環支線穿河套接皇崗 立會支持皇崗一地兩檢 創科公司：倘經科技園增誘因落戶
盧吉道古宅外官地建磚牆 地政勒令月底前拆
盧吉道古宅外官地建磚牆 地政勒令月底前拆
女童虐殺案 「打佢腳板 老師睇唔到」 繼母微信三提想殺兄妹 生父：殺啦
女童虐殺案 「打佢腳板 老師睇唔到」 繼母微信三提想殺兄妹 生父：殺啦
親女Y供稱Z撞天花「砰砰聲」 繼母：模仿碰撞聲 Y誤當真
親女Y供稱Z撞天花「砰砰聲」 繼母：模仿碰撞聲 Y誤當真
經李百全過目 下周《鏗鏘集》或不過關
經李百全過目 下周《鏗鏘集》或不過關
劏房小組倡定標準租約可加可減機制
劏房小組倡定標準租約可加可減機制
七旬翁毁律政燈箱被捕
七旬翁毁律政燈箱被捕
家事爭執 夫涉奪手機、車撞、摑妻
家事爭執 夫涉奪手機、車撞、摑妻
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】蔡若蓮上月仍用「社會事件」 楊潤雄「社會動亂」形容反修例
【Emily】蔡若蓮上月仍用「社會事件」 楊潤雄「社會動亂」形容反修例
【Emily】「唔願接受緊箍咒」 區議員李家偉唔宣誓
【Emily】「唔願接受緊箍咒」 區議員李家偉唔宣誓
【Emily】還押中教英文 毛孟靜：一切安好
【Emily】還押中教英文 毛孟靜：一切安好
【Emily】撐《決定》 建制66箱簽名送中聯辦
【Emily】撐《決定》 建制66箱簽名送中聯辦
【Emily】限期前未回信 去年選民冊剔走4.7萬人
【Emily】限期前未回信 去年選民冊剔走4.7萬人
【Emily】發言架解體 林健鋒向梁君彥求救
【Emily】發言架解體 林健鋒向梁君彥求救