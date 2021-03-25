3美容公司設「打針假」 業界籲仿效

稱僱主不應逼打 政府勿掛鈎控疫

香港化粧品同業協會監事長何紹忠表示，業界4萬多名從業員中，約四成已接種疫苗，呼籲僱主為接種疫苗的員工提供友善政策，例如提供有薪假期。據他了解，最少3間連鎖美容公司為員工提供「打針假」，或鼓勵於工作時間接種疫苗。但何紹忠強調，僱主不應強迫員工接種，政府亦不應將處所限制措施與接種疫苗掛鈎，形容接種疫苗與「安心出行」不同，涉及個人健康，不應給從業員壓力。

批發及零售界議員邵家輝稱，業界只是鼓勵接種，長期病患、年紀較大的人接種前應先徵詢醫生意見。

停業超過半年的麻將館業界昨亦呼籲業界積極接種疫苗。麻將館東主代表張家寧說，為復工復業，除長期病患或醫生建議不適宜接種疫苗的人外，會極力建議所有員工接種。張家寧又稱，其公司三四十名員工絕大部分已接種或預約打針，認為業界有決心協助政府抗疫。

冀重啟本地郵輪團 旅業促訂指引

另外，旅遊業界今午將會晤食物及衛生局長陳肇始，討論重啟本地遊與郵輪公海遊的條件。旅遊界議員姚思榮稱，業界早已呼籲導遊、領隊接種新冠疫苗，亦願意安排從業員每14日接受檢測，業界願配合政府要求以重開本地團，希望盡快訂出相關指引。姚又稱，郵輪公司需時約兩個月準備，促政府盡快訂明防疫及控疫指引，以便業界遵從。

（疫情第四波）